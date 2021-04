Telegram a maintenant une version APK avec des mises à jour plus fréquentes

Telegram vous permettra de télécharger un APK avec moins de restrictions et un meilleur taux de mises à jour et d’actualités … Hors de Google Play!

Parfois l restrictions officielles de l’App Store sur les plates-formes mobiles d’Apple et de Google, ils ne servent qu’à nuire aux utilisateurs, et c’est que mettre des bâtons dans les roues est quelque chose d’assez courant en faveur du maintien des conditions commerciales, comme cela s’est produit il y a quelque temps avec l’interdiction d’installer des services de Diffusion des jeux vidéo tels que Xbox Game Pass sur les mobiles iPhone.

L’ouverture de la plate-forme Android évite en partie ces problèmes, même si la vérité est que il existe également certaines restrictions sur Google Play qui limitent les fonctionnalités et / ou compliquent parfois la vie des développeurs, quelque chose qu’ils semblent avoir voulu éviter sur Telegram grâce à ce nouvel APK officiellement publié directement sur votre site Web.

Cela ne signifie pas que Telegram disparaît du Google Play Store, où restera disponible tel que nous le connaissonsmais seulement que la société russe fournira un installateur officiel d’APK que nous pouvons télécharger depuis son site Web, et qu’il aura moins de restrictions en n’ayant pas besoin de se conformer à tous les protocoles requis par Google.

Si vous le voulez, vous pouvez l’obtenir en suivant ce lien De manière directe:

Les améliorations seront précisément dans vitesse de mise à jour, et c’est que les développeurs pourront implémentez de manière transparente toutes vos actualités et rendez-les directement disponibles de tous vos utilisateurs, avant même que Google valide la mise à jour et la publie sur le Google Play Store.

C `est vrai que il y a une complexité supplémentaire lors de son installation, et vous devez activer les APK d’origine inconnue une fois que vous téléchargez le fichier. Telegram lui-même nous fournit une petite vidéo que nous avons convertie en GIF avec les étapes à suivre pour l’installer:

Il est évident que l’installation d’un APK de l’extérieur soulève des doutes, mais vous n’avez pas à vous méfier dans ce cas car il est une version totalement officielle de Telegram cela ne mettra pas en danger vos smartphones.

Quoi qu’il en soit, avec ces applications installées loin de Google Play Gardez toujours un œil vigilant avec le téléchargement, car il est très important que vous assurez-vous de le télécharger depuis le site officiel dans ce cas de la société russe … Plus d’options et des vitesses de mise à jour plus rapides sont toujours les bienvenues!

