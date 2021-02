Telegram a été mis à jour: voici les actualités qui vous feront abandonner WhatsApp

Les responsables de la plateforme de messagerie WhatsApp n’ont pas dormi particulièrement profondément ces derniers temps: d’une part, ils sont sur le point de mettre en œuvre une nouvelle réglementation que la société mère Facebook veut rendre obligatoire pour tous les utilisateurs; d’autre part, ils doivent essayer de convaincre ceux qui ne sont pas d’accord avec l’actualité de ne pas migrer vers d’autres plateformes comme Telegram. Seulement Télégramme d’autre part, il vient d’être mis à jour avec une série de des nouvelles qui rendront l’application encore plus intéressante pour ceux qui essaient d’abandonner WhatsApp. L’application vient de venir avec des fonctionnalités telles que des messages autodestructeurs, des widgets, des groupes illimités de participants et un moyen plus efficace d’importer des messages exportés depuis WhatsApp.

LE widget représentent la seule nouveauté déjà disponible sur WhatsApp depuis un certain temps. À partir de la prochaine version de Telegram, les utilisateurs d’Android et d’iOS pourront voir les discussions les plus récentes même à partir de l’écran d’accueil du téléphone, sans nécessairement avoir à se fier aux notifications ou à entrer dans l’application.

LE messages autodestructeurs représentent une extension des chats secrets qui existent sur la plateforme depuis des années. Fondamentalement, les utilisateurs pourront définir n’importe quel chat comme temporaire: les messages qu’il contient seront supprimés après 7 jours ou après 24 heures, à votre choix.

Les liens pour inviter des groupes qui ont longtemps été utilisés pour appeler des amis, des connaissances ou des inconnus au sein d’un groupe peuvent désormais être diffusés via des QR codes et surtout liés à un date limite temporel ou un nombre limité d’utilisateurs; c’est-à-dire qu’ils peuvent devenir inutilisables une fois qu’ils ont été mis en circulation pendant un nombre d’heures prédéfini, ou une fois que le groupe a atteint une capacité de personnes décidée à la table.

Les limites des participants ont plutôt été supprimées pour des groupes de milliers de personnes. La limite précédemment imposée de 200 000 participants peut désormais être dépassée tant que la salle est convertie en Groupe de diffusion, c’est une sorte de chaîne avec un nombre illimité de spectateurs mais un nombre limité de réalisateurs ayant le droit de parole.

Enfin, des améliorations ont été apportées à l’une des nouvelles fonctionnalités les plus récentes et les plus importantes de l’application: leimportation de messages à partir de sauvegardes WhatsApp. La fonction a été apportée à Telegram il y a seulement quelques semaines et vous permet de transporter des textes, des vidéos, de l’audio et des messages de la plateforme du groupe Facebook vers l’alternative en vogue ces dernières semaines. La procédure à suivre pour terminer les suppressions ne change pas, mais le nouveau système vous permet de conserver les messages transportés dans l’ancien ordre chronologique – y compris les dates d’origine.

