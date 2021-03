Telegram a déjà son propre Clubhouse: les chats vocaux atteignent les canaux publics et les groupes sans limite de participants

Clubhouse a fait sensation sur les réseaux sociaux, au point que des applications comme Instagram travaillent déjà sur leur propre alternative. Twitter, quant à lui, déploie des espaces et maintenant c’est à Télégramme, qui a lancé des discussions vocales pour les groupes en décembre et les dirige désormais vers les chaînes de masse.

Comme expliqué dans Telegram, à partir d’aujourd’hui, les canaux vocaux sera disponible sur les chaînes et groupes publics et il n’y aura pas de limite sur le nombre de participants. La mise à jour de l’application comprend également des conversations vocales enregistrables, des listes de participants enrichies, des mécanismes de participation et plus de nouvelles.

Telegram a déjà des chats vocaux massifs

À partir d’aujourd’hui, les chats vocaux sera disponible sur les chaînes et groupes publics. Pour les démarrer, il vous suffit d’ouvrir le profil de n’importe quel groupe ou canal dont nous sommes l’administrateur, cliquez sur les trois points et sélectionnez « Démarrer le chat vocal ». Il démarrera automatiquement et les utilisateurs de ce groupe ou canal pourront entrer.

Les administrateurs peuvent créer des liens d’invitation pour les auditeurs et les orateurs, ajoutez des titres aux présentations, modifiez les permissions des participants (pour qu’ils puissent parler ou non) et même enregistrer la session. Une fois terminée, la session sera exportée sous forme de message audio qui sera sauvegardé dans « Messages enregistrés ».

Pendant la session, les participants ils peuvent lever la main pour demander la parole et les utilisateurs auront la possibilité de rejoindre leur compte personnel ou d’apparaître comme l’un de leurs canaux. Ceci est destiné à empêcher une personnalité publique d’exposer votre compte personnel. Par exemple, Pavel Durov, fondateur de Telegram, pourrait rejoindre son compte Telegram (et s’exposer à des personnes qui lui envoient des messages privés) ou avec votre chaîne Telegram.

Les nouveaux chats vocaux massifs devraient commencer à être disponibles tout au long de la journée, nous devrons donc connaître Google Play et l’App Store pour mettre à jour l’application. Les autres applications qui parient déjà sur ce format sont Twitter (avec Spaces), Clubhouse (qui pour l’instant n’est disponible que sur iOS et Android) et Stereo.

