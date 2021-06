Telegram a déjà des appels vidéo de groupe : jusqu’à 30 personnes et possibilité de partager l’écran

Les appels vidéo de groupe sur Telegram étaient disponibles dans la version bêta de l’application depuis un certain temps, mais finalement ont officiellement atterri sur la version stable. Cela a été fait connaître par Telegram via son blog officiel, où il a détaillé certaines des fonctions les plus intéressantes.

Fondamentalement, les appels vidéo de groupe sont une évolution des chats vocaux qui étaient déjà disponibles. La différence est que maintenant vous pouvez activer la caméra pour voir nos visages avec jusqu’à 30 personnes. En principe, les appels vidéo de groupe devraient déjà être disponibles dans les applications pour iOS, Android et PC.

Telegram rejoint les appels vidéo

Comme nous l’avons dit, les appels vidéo de groupe sont une sorte d’ajout aux discussions vocales de groupe. Alors que les participants dans les salles de voix sont illimités, la vidéo ne sera disponible que pour les 30 premières personnes pour rejoindre ces salles de voix.

D’autre part, en plus d’activer la caméra, nous pouvons partager l’écran (ou faire les deux en même temps). De plus, Telegram affirme que la limite de 30 personnes augmentera « à mesure que les chats vocaux diffuseront des jeux vidéo, des événements en direct, etc. », il semble donc y avoir l’intention de pousser ces appels vidéo un peu plus loin.

Concernant l’assistance, les appels vidéo sont disponibles sur téléphones portables, tablettes et PC. Sur le mobile on peut voir une grille avec les participants et en fixer un à l’écran en cliquant sur son visage, tandis que sur les tablettes on a différentes grilles pour voir plus ou moins de personnes. Sur le PC, les appels vidéo sont ouverts dans une fenêtre séparée, ils ont un écran partagé sélectif et un programme spécifique peut être diffusé.

C’est l’une des nouvelles qui est arrivée à Telegram dans la nouvelle version, mais ce n’est pas la seule. L’application a également été mise à jour avec fonds d’écran animés, des animations lors de l’envoi de messages, un nouveau menu pour les robots et de nouvelles façons d’importer des autocollants, entre autres fonctions.

