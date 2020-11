Telecinco, contre la série Veneno? Un de ses présentateurs se rétracte: « Je vais la voir »

Jorge Javier Vázquez a été au centre de la polémique pour ses propos contre Cristina Ortiz « La Veneno »

Jorge Javier Vazquez, présentateur de Sauve-moi dans Telecinco, a statué il y a quelques jours sur Cristina Ortiz ‘Le Poison’, un personnage mort de manière mystérieuse en 2016 et dont nous avons reçu une série créée par Les Javis qui a été créée avec succès en ATRESmedia Player: «Elle ne savait pas ce que c’était, tu l’as mise dans un endroit auquel elle-même n’avait pas pensé, ni assumé et on ne sait pas si elle voulait être (…). Le poison Il semble que nous l’avons tirée au sort sur les téléviseurs, mais nous l’avons apportée au De luxe presque par charité parce que personne ne lui a prêté attention. Je l’ai parfois rencontrée à Chueca et plusieurs fois nous l’avons fuyée « .

Après ces mots, il y a beaucoup utilisateurs dans les réseaux sociaux qui ont critiqué le fait que le présentateur du format actuel de Mediaset profiter du succès de la série Poison pour mettre en lumière des problèmes du passé, et que traiter une femme de cette position qui n’a pas toujours eu la tâche facile dans sa vie, au quatrième anniversaire de sa mort. Maintenant, Telecinco utilise le succès de Poison dans ATRESplayer Premium (concurrence directe) pour attirer le public? Cela semble peu probable: Save me a parlé à plusieurs reprises de cette personnalité publique, et Jorge Javier Vazquez il a juste fait une erreur en se référant à elle de cette façon.

Pour cette raison, dans son programme, a été mieux expliqué pour essayer de calmer au public: « En plus de la simplification, on parle de guerre en chaîne. On dit que comme Les Javis ils ont fait la série que nous méprisons sa silhouette et c’est un très gros non-sens (…). Kiko Hernández m’a dit hier que c’était l’une des meilleures séries qu’elle ait vues (…). Jusqu’à présent, j’ai dit: je n’ai pas du tout envie de la voir car connaissant sa carrière, je ne comprends pas ce qu’elle peut m’apporter. Mais tellement de gens m’ont dit que tu devais le voir parce que ça te donne une autre vision que maintenant je veux m’asseoir et le regarder« . Concernant les réalisateurs de fiction, il avoue qu’il les aime et les adore.

