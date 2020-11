Téléchargez The Textorcist maintenant totalement gratuit sur Epic Games Store

Nous avons également appris à connaître les jeux gratuits de l’Epic Games Store la semaine prochaine

Une semaine de plus, nous pouvons non seulement télécharger le jeu gratuit qui Magasin de jeux épiques a à offrir mais nous avons également rencontré ceux de la semaine prochaine. Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, tous les jeudis Jeux épiques propose un autre titre totalement gratuit. Parfois, ce sont des indies peu connues alors que d’autres fois, nous avons pu télécharger de vrais mastodontes gratuitement sous forme de jeux.

Cette semaine c’est au tour de Le textorciste, mais il est également temps de parler de ceux qui seront proposés la semaine prochaine:

Disponible gratuitement cette semaine (du 12 au 19 novembre)

Le textorciste

Préparez-vous pour un mélange électrisant de balles enfer et d’un jeu d’écriture! Dodge balles en écrivant des exorcismes. Utilisez les deux hémisphères du cerveau et vivez l’aventure de Ray Bibbia, un exorciste privé qui fait face aux menaces d’une épidémie démoniaque tout en combattant son passé sombre et pécheur. Une ville en déclin avec ses rues pleines de malfaiteurs, de crimes et censure, et un seul homme pour tout arrêter. Un gameplay innovant, des exorcistes, des démons, des chanteurs de métal, des souteneurs, le pape, des drames, de mauvaises blagues et des tonnes de combats de boss extrêmes remplis d’action dans le premier jeu où vous éliminez vos ennemis en tapant.

Disponible la semaine prochaine (19-26 novembre)

Élite dangereuse

Élite dangereuse est le jeu vidéo spatial massivement multijoueur ultime. Celui-ci apporte l’aventure originale du monde ouvert à la prochaine génération avec une galaxie connectée, un récit en constante évolution et une reconstitution complète de la Voie lactée. Après avoir commencé avec juste un petit vaisseau spatial et quelques crédits, vous devrez tout faire soyez entre vos mains pour obtenir les compétences, les connaissances, la richesse et la puissance nécessaires pour survivre dans une galaxie futuriste implacable et vous démarquer des membres du jeu vidéo emblématique.

Le monde d’à côté

Le monde d’à côté est un titre d’action et d’aventure qui raconte l’histoire de Jun, un adolescent rebelle qui a été piégé dans un monde parallèle habité par des êtres magiques. Combinant un scénario émotionnel et une action électrisante de jeux d’anime et indépendants, le jeu engage un casting éclectique de personnages tout en élucidant les mystères que ce monde cache.

