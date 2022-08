Téléchargez maintenant les superbes fonds d’écran du nouveau OnePlus 10T

in

Vous ne pouvez pas encore l’acheter, mais vous pouvez télécharger les fonds d’écran originaux du nouveau mobile phare de OnePlus

Le OnePlus 10T vient de débarquer au catalogue de la firme chinoise, et aspire à concurrencer les téléphones mobiles les plus puissants du marché grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Bien qu’il ne soit pas encore possible de l’acheter (pour cela il faudra attendre fin août), il est possible d’obtenir un premier aperçu de l’expérience qu’offrira le nouveau terminal de la marque, grâce à sa fonds d’écran originaux.

Les meilleurs fonds d’écran pour votre mobile

OnePlus utilisé pour faire particulièrement attention cette section sur leurs appareils, y compris des arrière-plans de haute qualité sur les terminaux. Le 10T ne fait pas exception, et grâce aux gens de XDA, nous pouvons déjà mettre la main sur le Fonds d’écran OnePlus 10T pour les utiliser sur n’importe quel autre appareil.

Les arrière-plans statiques et animés du OnePlus 10T, disponibles en téléchargement sur n’importe quel mobile

Cette collection d’arrière-plans comprend deux images différentesdont les couleurs correspondent aux deux finitions dans lesquelles OnePlus propose son nouvel appareil : noir et vert. En plus des images statiques à haute résolution, il a également été possible d’extraire les fonds d’écran animés inclus dans l’appareil.

Pour pouvoir utiliser des fonds d’écran animés sur n’importe quel mobile, il vous suffit de suivre les étapes que nous indiquons dans notre guide pour utiliser des vidéos comme fonds d’écran animés. Les deux clips sont disponibles en haute résolution, ils seront donc parfaits sur n’importe quel écran mobile Android.

C’est possible télécharger gratuitement des fonds d’écran OnePlus 10T à partir du lien Android File Host que nous proposons ci-dessous. Le fichier compressé contient à la fois le images d’arrière-plan statiquescomme les vidéos des fonds d’écran animés.

Télécharger les fonds d’écran OnePlus 10T Stock

