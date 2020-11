Téléchargez les jeux vidéo PS Plus Collection sur PS5 étape par étape

Si vous avez PlayStation Plus et une PlayStation 5, ATTENTION! Nous vous expliquons les étapes pour télécharger les jeux PS Plus Collection.

Peu de jeux sont sortis pour PlayStation 5, mais si vous avez PS Plus, n’oubliez pas que vous pouvez télécharger toute la collection de «jeux vidéo» de la PS Plus Collection. Dans la vidéo ci-dessous, nous vous expliquons les étapes pour télécharger ces jeux vidéo. Une collection où l’on trouve de véritables joyaux et de grands jeux vidéo comme God of War.

Autres guides PlayStation 5 sur notre site Web

La dernière machine Sony a plusieurs curiosités, secrets et autres qui pourraient vous intéresser. Partagez des images sans quitter le jeu, voyez les trophées cachés … Voici une liste que nous mettrons à jour à mesure que nous publierons de plus en plus de guides PlayStation 5.

Téléchargez les sauvegardes de jeu PlayStation 4 sur PlayStation 5

Comment désactiver l’option HDCP sur PlayStation 5 pour Capturer

Voir les trophées cachés et les heures de jeu que nous avons

Partagez des captures d’écran sur PlayStation 5 sans quitter le jeu

Fonctionnement des cartes et du sélecteur

Tout cela et bien plus encore peuvent être trouvés sur le Web et la chaîne YouTube. N’oubliez pas d’être abonné et donnez la cloche pour être au courant des dernières vidéos que nous mettons en ligne.