Téléchargez les fonds d’écran spectaculaires du OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition

Vous ne pourrez pas acheter le OnePlus 8T Cyberpunk 2077, mais vous pouvez avoir ses fonds d’écran.

C’est sans aucun doute l’un des plus de mobiles spéciaux sorti cette année. Et même si vous ne pouvez pas l’acheter, vous pouvez avoir le fonds d’écran officiels du nouveau OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition.

Le peuple de Développeurs XDA nous apporte, de la main de Développeur LinuxCT, la possibilité de avoir les fonds d’écran, à la fois animés et statiques, du nouveau terminal OnePlus créé à l’occasion du lancement du jeu Cyberpunk 2077, sur tout appareil Android donc complètement gratuit.

Les fonds d’écran du OnePlus 8T édition spéciale Cyberpunk 2077, sur votre mobile

Le développeur n’a pas seulement réussi à extraire le images d’arrière-plan statique inclus dans le nouveau terminal OnePlus. Il a également réussi à obtenir le Fond d’écran animé inclus dans cet appareil et modifiez-le afin qu’il puisse être installer et utiliser sur n’importe quel appareil Androidtant qu’il offre de bonnes performances graphiques via OpenGL.

Eh bien, je l’ai fait 😳 pic.twitter.com/yAPVZ0HXo3 – linuxct (@linuxct) 23 novembre 2020

Pour pouvoir utilisez ce fond d’écran sur n’importe quel mobile vous devez télécharger et installer deux applications différentes. D’une part, l’APK de l’application de fonds d’écran OxygenOS, et d’autre part, un APK contenant les ressources du fond d’écran à utiliser.

D’autre part, il y a aussi images de fond officielles, destiné à ceux qui ne souhaitent pas utiliser l’arrière-plan animé. Cinq images différentes, d’apparence sombre et détaillées sont incluses dans différentes couleurs.

