Téléchargez les fonds d’écran des Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Google a déjà mis les derniers fonds d’écran Community Lens à la disposition des utilisateurs pour les télécharger sur leurs téléphones

Aujourd’hui, les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont présentés, dont nous connaissons déjà tous les détails grâce au grand nombre de fuites survenues ces derniers jours. Nous doutons que le Big G ait encore beaucoup à dire qui ne soit déjà connu, même s’il gardera sûrement un as dans sa manche.

Juste avant la présentation et comme le rapporte 9to5Google, Vous pouvez maintenant télécharger les fonds d’écran des Google Pixel 7 et 7 Pro. Il semble presque que les Mountain Viewers établissent une tradition annuelle; l’année dernière on avait déjà pu télécharger ceux du Pixel 6.

Ce sont les fonds d’écran des Google Pixel 7 et 7 Pro

Google a mis à la disposition des utilisateurs douze fonds d’écran qui font partie de la collection Community Lens. Vous pouvez les voir et les télécharger depuis la galerie que nous vous laisserons un peu plus bas.

A propos de ces fonds d’écran, il s’agit photographies prises dans le monde entier par les photographes utilisateurs de Google. Beaucoup d’entre eux représentent des images de la nature, avec quelques paysages urbains qui peuvent être aperçus dans le brouillard.

Ainsi, ces douze nouveaux fonds rejoindre les 18 existants qui pouvait déjà être obtenue depuis octobre de l’année dernière. La vérité est que vous pouvez trouver des fonds d’écran des téléphones Big G de l’époque du Pixel 3.

Si vous avez un Google Pixel en votre possession, vous pouvez les télécharger vous-même sans passer par notre galerie. Pour cela, faites un appui long sur l’écran d’accueil de votre téléphone et accédez au parcours Fond d’écran et style > Changer le fond d’écran > Objectif de la communauté pour accéder aux fonds que nous vous donnons ici.

Nous insistons sur le fait que nous espérons que Google en fera une tradition annuelle. L’attrait esthétique de ces papiers peints est indéniable et ils auront fière allure dans n’importe quel terminal.

