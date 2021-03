Téléchargez les fonds d’écran animés du OnePlus 9 sur n’importe quel mobile

Voulez-vous des fonds d’écran? Prenez des fonds d’écran.

L’année commence à devenir intéressante en termes de lancements d’appareils.. Parce que l’un des smartphones les plus attendus est déjà parmi nous et comme toujours, il ne déçoit pas.

Le OnePlus 9 est postulé -comme chaque année- dans l’un des meilleurs smartphones du moment Et tout cela malgré le fait que la marque chinoise a cessé de nous proposer des gammes haut de gamme à prix cassés pendant longtemps.

OnePlus 9, analyse: plus de raisons que jamais de parier sur le petit frère

Maintenant, il est possible que tout le monde n’ait pas les 800 euros que coûte cet appareil, mais gardez une chose claire. Vous pouvez tous avoir les fonds d’écran animés du OnePlus 9, quels que soient la marque et le modèle que vous possédez.

Obtenez les fonds d’écran animés du OnePlus 9

Merci aux gars de XDA, on peut avoir accès aux fonds d’écran animés du OnePlus 9 et installez-les sur n’importe quel smartphone Android rapidement et facilement.

Ce que nous devons faire est de télécharger l’APK de OnePlus Wallpaper Resources et l’APK de OnePlus Wallpaper e installez-les sur notre appareil mobile.

Une fois cela fait, il ne vous reste plus qu’à chercher les fonds d’écran dans le sélecteur d’arrière-plan du smartphone. Dans le cas où ils n’apparaissent pas, vous devrez télécharger l’application Google Wallpapers depuis le Play Store.

Le OnePlus 9 est le meilleur mobile «non-Pro» que la société a créé à ce jour. Tout ce qui est bon sur le OnePlus 8T a été adopté et amélioré par ce nouvel appareil, qui ajoute également des fonctions héritées directement du OnePlus 9 Pro, pour finir par offrir une expérience de premier ordre à un prix inférieur à celui de ses rivaux directs. Un excellent écran, une vitesse extrême et un très bon appareil photo sont les trois piliers sur lesquels repose le OnePlus 9, l’un des meilleurs mobiles haut de gamme de 2021.

