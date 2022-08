Téléchargez ici les fonds d’écran du Samsung Galaxy Z Fold 4

Vous pouvez désormais personnaliser votre mobile avec les fonds d’écran officiels du Samsun Galaxy Z Fold 4 récemment présenté.

Lors d’un Galaxy Unpacked qui s’est tenu le 10 août, Samsung a présenté votre nouvelle borne de livre pliantele Galaxy Z Fold 4, dont désormais nous vous apportons leurs fonds d’écran officiels.

Vous ne pourrez peut-être jamais acheter un Samsung Galaxy Z Fold 4 en raison de son coût élevé, mais ce que vous pourrez faire, c’est utilisez vos fonds d’écran originaux sur votre mobile Android.

Ces fonds d’écran ont été obtenus par les gars de XDA-Developers et c’est déjà possible téléchargez-les entièrement gratuitement et en haute qualité.

Téléchargez maintenant les fonds d’écran exclusifs du Samsung Galaxy Z Fold 4

La collection de fonds d’écran originaux du Samsung Galaxy Z Fold 4 est composée de 15 fonds d’écran statiques et trois dynamiques. À l’intérieur des quinze fonds d’écran statiques douze d’entre eux sont destinés à être utilisés dans le nouveau mobile pliable de Samsungc’est pourquoi ils sont divisés en deux groupes et optimisés pour occuper les deux positions du paravent et les trois autres sont optimisés pour le mode DeX.

Ensuite, nous vous laissons deux galeries, un avec les douze fonds d’écran statiques pour mobile et un autre avec les trois fonds d’écran pour le mode DeX:

Bien sûr, si vous voulez téléchargez ces fonds d’écran en qualité originale il vous suffit d’accéder au lien Google Drive que nous vous laissons à la fin de cet article.

Il faut savoir que les fonds d’écran statiques sont au format WEBP et sur les 12 optimisés pour mobile, six d’entre eux ont une résolution de 2316 × 2316 pixels et les six autres ont une taille de 2176 × 2176 pixels et les trois fonds d’écran pour le mode DeX sont destinés aux écrans d’ordinateur avec une résolution de 1920 × 1920 pixels.

Pour sa part, les fonds d’écran dynamiques sont au format MP4 et ont une résolution de 1812 × 2176 pixels.

Quoi qu’il en soit, si, pour une raison quelconque, vous n’aimez pas ces fonds d’écran Samsung Galaxy Z Fold 4, nous vous recommandons de jeter un œil à notre collection des meilleurs fonds d’écran mobiles.

Télécharger les fonds d’écran Samsung Galaxy Z Fold 4 Stock

