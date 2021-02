Téléchargements pour vous: la nouvelle fonctionnalité de Netflix qui choisit ce qu’il faut regarder

Le service de streaming Netflix est actuellement l’une des plates-formes les plus fortes au monde en raison de ses productions originales et du nombre d’abonnés, et ils savent que la concurrence avec HBO, Amazon Prime Video et Disney + n’est pas quelque chose de facile, sans oublier qu’ils arriveront bientôt Amérique latine Paramount + Oui HBO Max, qui a déjà annoncé son contenu. C’est pourquoi ils cherchent à se renouveler jour après jour et c’est ce qu’ils ont fait à nouveau avec la fonction « Téléchargements pour vous ». De quoi s’agit-il?

Ce n’est pas la première nouveauté qui se lance Netflix, puisqu’ils proposaient ces derniers mois deux fonctions dont les utilisateurs peuvent déjà profiter: la première était une modification permettant au public d’écouter des séries et des films avec uniquement l’audio, comme s’il s’agissait d’un podcast et après ajout d’une option pour les personnes qui s’endorment en regardant du contenu, en utilisant une minuterie qui programme la fermeture de l’application.

Maintenant venu « Téléchargements pour vous », une nouveauté qui cherche « Découvrez votre prochaine nouvelle série ou film préféré, de manière simple, que vous ayez une connexion ou non », selon le communiqué officiel. Avec cette fonction le contenu sera automatiquement téléchargé sur votre appareil mobile recommandé pour le streaming, en fonction de vos goûts et des vues précédentes.

« Si vous aimez les comédies, mais que vous avez un long voyage en voiture, ou si vous ne voulez pas manquer le dernier film romantique, mais que vous n’avez pas de connexion Internet, nous vous aidons à toujours avoir quelque chose de nouveau qui vous attend »dit la déclaration sur son site Web. De plus, ils précisent que est maintenant disponible pour Android globalement et sera bientôt sur iOS.

+ Comment activer « Téléchargements pour vous »?:

1. Dans l’onglet Téléchargements, avec votre appareil mobile, activez l’option Téléchargements pour vous.

deux. Choisissez la quantité de contenu que vous souhaitez télécharger sur votre appareil (1 Go, 3 Go ou 5 Go) et cliquez sur Activer. Plus vous allouez d’espace, plus Netflix téléchargera de recommandations pour vous.