Téléchargement des bobines Instagram : voici comment cela fonctionne sur les téléphones Android et les iPhones

Les bobines Instagram sont un moyen populaire et créatif de créer de courtes vidéos. Grâce à une fonction de téléchargement, vous pouvez télécharger vos bobines et celles des autres. Nous vous dirons comment cela fonctionne sur les téléphones iPhone et Android.

Enregistrer des bobines personnelles dans l’application

Vous avez votre courte vidéo dans la boîte et souhaitez la télécharger ? Instagram a intégré une fonction de téléchargement dans l’application pour vos propres bobines. Voici comment les trouver sur les téléphones iPhone et Android :

Ouvrez l’application Instagram. Appuyez sur votre photo de profil en bas à droite. Sélectionnez l’icône Reels (clap avec un bouton de lecture), elle se trouve au milieu de votre galerie. Appuyez sur la bobine que vous souhaitez télécharger. Appuyez sur les trois points sur le côté droit du menu. Sélectionnez « Enregistrer ». La vidéo est stockée sur votre smartphone.

Télécharger des bobines avec enregistrement d’écran



Vous pouvez généralement trouver l’enregistrement d’écran sur l’iPhone dans le centre de contrôle. Sinon, vous pouvez les ajouter dans les paramètres du Control Center.



Image : © 45secondes.fr Capture d’écran 2022



Avec l’enregistrement d’écran, vous pouvez enregistrer tout ce qui se trouve sur l’écran de votre smartphone sur les téléphones iOS et Android – cela inclut également l’enregistrement d’Instagram Reels, que ce soit les vôtres ou ceux d’autres personnes. Voici comment cela fonctionne pour les iPhones et les téléphones Android :

iPhone

Pour que vous ayez un accès rapide à l’enregistrement d’écran, la fonction doit être intégrée dans le centre de contrôle (un cercle avec un point dedans). N’est-ce pas le cas? Ensuite aller à « Paramètres > Centre de contrôle ». Sous « Plus de commandes », appuyez sur le signe plus vert à côté de « Enregistrement d’écran » pour l’ajouter au Centre de contrôle.

Ouvrez le centre de contrôle et démarrez l’enregistrement d’écran.

Pointe: Sur les modèles d’iPhone actuels, pour ouvrir le centre de contrôle, balayez du haut à droite vers le milieu de l’écran. Sur les modèles plus anciens, faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l’écran. Un compte à rebours de trois secondes commence. Dès que le point rouge clignote, votre iPhone enregistre tout sur l’écran. Ouvrez l’application Instagram et démarrez la bobine que vous souhaitez enregistrer. Dans Control Center, appuyez à nouveau sur le point rouge pour arrêter l’enregistrement d’écran. La vidéo sera enregistrée dans « Photos ».

Android

Important: Pour que l’enregistrement d’écran fonctionne sur l’appareil Android, votre smartphone doit exécuter au moins Android 11.

Ouvrez le menu rapide en balayant du haut vers le milieu de l’écran. Recherchez « capture d’écran ». Si vous ne trouvez pas la fonction, vous devez glisser vers la droite. Appuyez sur « Modifier » et déplacez la fonction vers le menu rapide. Appuyez sur « Démarrer » sur l’enregistrement d’écran. Un compte à rebours de trois secondes commence. Ouvrez l’application Instagram et démarrez la bobine souhaitée. Balayez à nouveau vers le bas depuis le haut de l’écran pour arrêter l’enregistrement d’écran. Votre vidéo sera placée dans l’application Galerie.

Télécharger des bobines via des applications tierces



Vous pouvez également enregistrer Instagram Reels sur votre smartphone à l’aide d’applications tierces.



Image : © Instagram 2020



Vous pouvez également télécharger facilement des bobines Instagram personnelles et d’autres personnes via des applications tierces. Nous vous présenterons une application pour l’iPhone et une pour les appareils Android.

Coffre-fort instantané pour iPhone

Avec l’application Instant Safe, vous pouvez facilement télécharger la bobine Instagram que vous souhaitez. Comment ça fonctionne:

Ouvrez l’application Instant Safe et appuyez sur « Ouvrir Instagram ». Accédez à la bobine que vous souhaitez télécharger. Tapez sur les trois points sur le côté droit du menu puis sur « Copier le lien ». Retournez dans l’application Instant Safe. La vidéo devrait se charger automatiquement. Vous pouvez l’enregistrer sur votre iPhone avec « Enregistrer ».

Téléchargeur de vidéos pour Android

Si vous avez un appareil Android, nous vous conseillons d’utiliser l’application (en anglais) Video Downloader. Voici comment fonctionne le téléchargement des bobines Instagram :

Ouvrez Instagram et démarrez la bobine souhaitée. Appuyez sur le menu à trois points et appuyez sur « Copier le lien ». Ouvrez l’application Video Downloader et collez le lien dans la barre d’adresse ci-dessus. La vidéo sera téléchargée et enregistrée dans l’application Galerie.

