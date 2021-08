Tel est le secret de Sony, les fans espèrent que les nouvelles bannières PlayStation signifient des nouvelles imminentes

Cela fait presque un an depuis la dernière grande conférence de presse PlayStation, et la communication de la société est arrivée par vagues au cours des derniers mois. Il y aura des périodes où nous recevrons beaucoup de mises à jour de l’organisation ; il y aura aussi des périodes où l’entreprise disparaîtra dans l’ombre et nous laissera très peu de choses à écrire.

Nous sommes actuellement en période de sécheresse, et cela laisse les fans à la recherche de lambeaux d’informations – tout ce qui pourrait potentiellement indiquer des nouvelles significatives. Certains ont remarqué que l’entreprise a mis à jour ses comptes de médias sociaux – Twitter, YouTube et le blog PS – avec de nouvelles illustrations. Ceux-ci présentent les symboles PlayStation sur un fond bleu foncé. Qu’est-ce que tout cela veut dire?

Honnêtement, c’est un signe des temps que nous écrivons même ceci du tout: Sony fouette généralement l’espace en haut de ses comptes de médias sociaux aux partenaires marketing, donc nous sommes sûrs que dès que le cycle de sortie se réchauffe, cela les nouvelles œuvres d’art seront rapidement remplacées. Il a été question de prétendus « initiés de l’industrie » qu’une conférence de presse est imminente, mais les mêmes personnes ont dit la même chose toute l’année.

À ce stade, pour autant que cela craint, nous devons accepter que nous avons affaire à une nouvelle PlayStation maintenant : la société est silencieuse, secrète et ne communique que lorsque les produits sont sur le point d’être expédiés. Nous supposons que nous avions l’habitude de nous plaindre lorsque l’organisation annonçait tristement des jeux tôt, donc nous récoltons tous en quelque sorte ce que nous avons semé en ce moment.