TekWar de William Shatner obtient un redémarrage animé pour adultes en réalité mixte

William Shatner saute dans le train en marche du renouveau de la science-fiction des années 90 alors que son univers Shatner développe un redémarrage de son chef-d’œuvre cyber-science-fiction TekWar avec Pure Imagination Studios. La série animée pour adultes en réalité mixte est présentée comme quelque chose qui peut être regardé comme une expérience télévisée ordinaire, mais permet également aux téléspectateurs de se joindre au récit via des applications mobiles et de table et des appareils portables, et de rendre l’expérience entière plus immersive. Il semble que Shatner cherche à nouveau à explorer avec audace de nouvelles frontières et pourrait bien être le pionnier de ce type de divertissement alors que la technologie continue d’avancer à un rythme soutenu.

Les TekWar franchise a commencé comme une série de livres écrits par William Shatner, qui se sont déroulés à Los Angeles en 2043 et racontaient l’histoire d’un ancien détective accusé d’avoir vendu un médicament altérant l’esprit qui a le potentiel de mettre au monde un virus qui détruira l’avenir de l’humanité. Le premier livre a été publié en 1989 et a été adapté en une série télévisée nominée aux Emmy Awards mettant en vedette Shatner qui a été diffusée sur USA Network et Sci-Fi Channel entre 1994 et 1996. La franchise comprenait également des bandes dessinées et un jeu vidéo, et dans l’ensemble était à peu près aussi immersif qu’il pourrait l’être à ce moment-là. Maintenant, Shatner semble être prêt à prendre TekWar ce pas de plus.

Shatner, qui s’apprête à voyager dans l’espace avec Jeff Bezos dans un proche avenir, a déclaré à propos du projet : « Mon association avec Pure Imagination dépasse mon simple imagination. Imaginez donner vie à ce merveilleux personnage de diverses manières, si technologiquement avancé C’est l’avenir, et je l’attends avec impatience. »

« Nous sommes très heureux de travailler avec le légendaire William Shatner pour réinventer le monde de TekWar à une période post-pandémique « , a déclaré John P Roberts, directeur du contenu de Pure Imagination. « TekWar était vraiment en avance sur son temps en envisageant un avenir rempli d’IA et du monde de la réalité simulée. Cela devient notre réalité maintenant, et nous sommes ravis de construire une histoire autour de cela. »

Joshua Wexler, directeur général de Pure Imagination, a ajouté : « Nous voulons faire quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. Qui de mieux pour le faire qu’avec l’une des plus grandes légendes de l’univers de la science-fiction ? Le monde et l’histoire de TekWar transcende les médias linéaires traditionnels et a le potentiel d’être expérimenté sur plusieurs plates-formes de divertissement, certaines qui existent aujourd’hui et d’autres que nous devrons inventer, et nous avons hâte de commencer. »

Selon le rapport, la série sera la première partie d’un « multivers en temps réel » unique en son genre qu’ils envisagent de construire autour de Shatner. TekWar monde, la série étant écrite et développée par 24 et Star Wars: La guerre des clones l’écrivain Matt Michmovetz. Il n’y a actuellement aucune date cible pour que le projet arrive sur les écrans, mais en attendant, Shatner serait sur le point d’aller dans l’espace à bord du prochain voyage de Jeff Bezos vers les étoiles en octobre, et utilisera les images de l’expérience dans le cadre de un nouveau documentaire. Même à 90 ans, Shatner est encore loin d’avoir atteint sa dernière frontière. Cette histoire est née à Deadline.