Tekken x Street Fighter annulé après presque une décennie sans nouvelles

Le crossover de Bandai Namco avec Capcom ne verra finalement pas le jour. Harada confirme l’annulation de Tekken x Street Fighter.

Un peu plus de dix ans se sont écoulés depuis que Capcom et Bandai Namco ont annoncé haut et fort l’un des croisements les plus inattendus. En fait, deux, puisque l’idée originale était de créer Street Fighter X Tekken, qui est sorti en 2012 et plus tard la version du père de Tekken. Cependant, le Annulation de Tekken x Street Fighter c’est déjà une réalité.

«On voulait le montrer au public mais le projet est mort« , Katsuhiro Harada. Depuis quelques semaines, le producteur de Tekken a une chaîne YouTube dans laquelle il interviewe de grandes personnalités de l’industrie du jeu vidéo au Japon, et c’est dans ce scénario particulier que le vétéran Katsuhiro Harada a confirmé ce qui semblait déjà un secret de polichinelle.

Il l’a fait après avoir terminé 30% du développement d’un jeu qui, selon les mots du créateur japonais, avait l’air plutôt bien. «Dhalsim était plutôt bon, comme prévu. La modélisation des personnages féminins était également très bonne. j’aurais adoré le montrer«.

A propos du développement de Tekken X Street Fighter, Harada avait déjà commenté il y a des années que ce qui l’excitait le plus «voyez à quel point Bandai Namco a converti des personnages 2D comme Akuma de Street Fighter ou Geese de The King of Fighters en modèles 3D et les a rendus vraiment attrayants visuellement«.

«Je suis passionné et excité à l’idée de le faire… mais ma pensée logique et commerciale me fait me demander si nous devrions vraiment y arriver«, venaient dire les Japonais.

Cependant, la sortie de Street Fighter V et de Tekken 7 a attiré l’attention des deux éditeurs sur leurs titres de combat actuels respectifs. Face à ce scénario, Harada a été confronté à la décision de lancer son jeu « et diviser la communauté » ou de garer le projet pour une saison d’un ou deux ans. Au final, il a fini par être définitivement annulé.