Tekken 8 : Bandai Namco dévoile un nouveau teaser avec des images en jeu

le développeur bandai namco est prêt à continuer sa célèbre franchise de jeux de combat avec »Tekken-8 », le nouvel opus qui ramènera les personnages emblématiques Jin Kazama et Kazuya Mishima. Bien qu’il n’y ait pour le moment qu’une seule bande-annonce révélée lors du State of Play de Sony, la vidéo de son gameplay montre de grands changements dans sa mécanique et ses graphismes.

Le nouveau moteur utilisé pour » Tekken 8 » présente plusieurs améliorations notables du jeu, telles que de superbes animations faciales de personnages, des particules ambiantes améliorées et des effets de caméra cinématographiques. La bande-annonce semble également faire allusion au retour de la propriété de mouvement « à vis » de Tekken 7, qui est un mécanisme unique qui distingue la série de ses concurrents depuis son introduction dans « Tekken 6 ». .

Selon le réalisateur Katsuhiro Harada, l’aperçu présente des images capturées directement dans le jeu sur une PlayStation 5. Il a également commenté que les aperçus techniques « Tekken 8 » présentent des modèles de personnages détaillés, présentant des détails supérieurs ou leur ancien opus. La bande-annonce est un aperçu direct de ce que les joueurs verront une fois qu’ils auront mis la main sur le titre.

Chacun des scénarios aura des changements environnementaux de qualité, comme vous pouvez le voir dans l’aperçu et Harada l’explique, vous pourrez voir » des vagues et des tornades dynamiques, un énorme pétrolier qui se désagrège progressivement, une tempête qui devient si réaliste que vous peut sentir la pression du vent, la densité de la pluie. » Tout cela aidera la scène à se transformer à chaque fois que la bataille progresse.

Bandai Namco a précisé que bien que « Tekken 8 » soit à un stade avancé de développement, ils devaient encore améliorer certaines de ses sections et pourraient être sujets à changement au moment de la publication.

» Tekken 8 » poursuivra le récit de la série à travers un mode histoire étoffé, qui reprendra juste après les événements de » Tekken 7 » et se concentrera sur la rivalité entre Jin et son père, Kazuya. Bandai Namco n’a pas non plus précisé combien de personnages seront disponibles pour le nouvel épisode, on ne sait donc pas quels personnages des anciens titres reviendront.

Toujours sans date de sortie officielle, « Tekken 8 » sera disponible sur PlayStation 5, Xbox série X|S et PC.