Tekken 8 arrive et il a l’air incroyable dans la première bande-annonce

Tekken 8 est sorti hier par Bandai Namco annoncé lors du State of Play de Sony à partir de septembre 2022. Non seulement il a été révélé que le jeu de combat est en développement, mais une impressionnante bande-annonce de gameplay a également été présentée.

Tekken 8 annoncé : découvrez la 1ère bande-annonce

Tekken 8 arrive ! La nouvelle aurait dû donner la chair de poule à certaines personnes : Tekken 7 obtient enfin un véritable successeur. Il a l’air vraiment bien dans la première bande-annonce:

Cela peut être vu: Une scène de combat qui a tout pour plaire. la Les graphismes sont assez beaux pour être mangés et surtout les différents effets n’ont pas l’air mauvais – qu’il s’agisse de l’arrière-plan ou des personnages et du combat lui-même.

Quel est le problème? C’est une scène qui du mode histoire est originaire. Vous connaissez probablement les deux personnages :

« Comme mentionné dans le dialogue final de Tekken 7, ce nouvel épisode se concentrera sur la confrontation entre père et fils sous la forme de Kazuya Mishima et Jin Kazama.«

Particulièrement impressionnant : Selon le blog officiel PlayStation, ces scènes ne sont pas des films pré-rendus ou des séquences spécialement conçues pour la bande-annonce, mais plutôt des scènes qui ainsi qu’en temps réel devrait ressembler. Tekken 8 tourne ici à 60 FPS sur la PS5. Aussi : « Tekken 8 » est basé sur l’Unreal Engine 5.

Pas d’exclusivité PS5 : « Tekken 8 » apparaît pour la PS5, mais aussi pour la Xbox Series S/X et le PC.

quand est-ce que ça vient Jusqu’ici il y a pas encore de date de sortie fixe pour Tekken 8. La patience est actuellement de mise, sous la vidéo il est indiqué que le jeu de combat arrive « bientôt ».

Sauf pour Tekken 8 il y avait bien sûr plus à voir lors de l'état des lieux de Sony en septembre 2022.

Que pensez-vous de la bande-annonce de Tekken 8 ? Êtes-vous intéressé par une nouvelle partie et quel a été votre point culminant de l’état des lieux ? Dites le nous dans les commentaires.