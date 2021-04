Tekken 7 rompt 7 millions de ventes et célèbre avec une illustration de personnage mise à jour

Tekken 7 a franchi une nouvelle étape dans sa quête pour devenir le titre Tekken le plus vendu. Le bagarreur PlayStation 4 est passé à 7 millions d’exemplaires vendus, ce qui est, comme toujours, très impressionnant pour un jeu de combat de nos jours. La dernière mise à jour des ventes que nous avons reçue date de septembre de l’année dernière, il n’a donc fallu que sept mois pour déplacer un autre million d’unités.

Pour aider à célébrer, le développeur a une fois de plus ajouté à son illustration de personnage, que vous pouvez trouver en haut de cet article. Il comprend désormais les combattants DLC les plus récents, Kunimitsu et Lidia.

Il est sûr de supposer que Bandai Namco n’a jamais envisagé ce niveau de succès pour Tekken 7. Le jeu est sur son Quatrième Season Pass, et les tournois professionnels attirent toujours un public de taille décente sur des sites Web comme Twitch.

Tekken 7 se rapproche maintenant du record de ventes établi par Tekken 3. Le classique PS1 reste le plus gros vendeur de la série, Bandai Namco ayant précédemment déclaré qu’il avait déplacé 8,36 millions d’exemplaires sur le système inaugural de Sony.

Bien sûr, la question est maintenant de savoir si Bandai Namco doit continuer à soutenir Tekken 7, ou s’il doit simplement passer à l’inévitable Tekken 8. Il est facile d’oublier que Tekken 7 a environ six ans maintenant, à commencer par une version limitée en japonais. arcades. Il est arrivé sur PS4 en 2017.

Jouez-vous toujours à Tekken 7? Arrêtez une finition au ralenti dans la section commentaires ci-dessous.