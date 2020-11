Tekken 7 anticipe l’arrivée de sa saison 4 avec une bande-annonce de lancement

En août de l’année en cours, Bandai Namco que la durée de conservation de Tekken 7 se répandrait à nouveau grâce à son Saison 4. Après plus de cinq ans de disponibilité, la société japonaise s’est plus que engagée dans le jeu vidéo, ajoutant régulièrement plusieurs doses de contenu qui sont distribuées parmi les cosmétiques, les nouveaux combattants et plus encore. A cette occasion, suivant la ligne établie à ce jour, le développeur intégrera plus d’éléments des caractères indiqués en quelques jours seulement, il a donc décidé de partager une remorque de lancement respective.

Le métrage exceptionnel, il faut le décrire, est chargé de synthétiser les contenus qui arriveront au cours de ce chapitre inédit de la production. Donc, en plus d’avoir un nouveau regard sur Kunimitsu, le nouveau combattant qui rejoindra le casting des combattants, nous avons aussi l’opportunité de savoir que l’œuvre recevra un nouveau scénario, de nouveaux mouvements pour chaque personnage -y compris une série d’équilibres pour eux-, une interface renouvelée, des améliorations du jeu en line, la mécanique ‘Stunts’, un renouvellement du système de jeu avec des rangs et plus d’arêtes que vous pouvez voir ci-dessous:

Tekken 7, nous nous en souvenons, est disponible pour PC, Xbox One et PlayStation 4, et La saison 4 sera présente en livraison à partir du 10 novembre, c’est-à-dire à partir de mardi prochain.

