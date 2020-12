Tekashi 6ix9ine accusé d’avoir ignoré sa fille après l’avoir utilisée pour sortir de prison

Mais il n’y parvient pas. Layna, maman de sa fille Briella Iris, âgée de 2 ans, accuse le fameux vif d’or de n’avoir jamais rencontré le tout-petit même s’il l’a utilisée pour sortir de prison.

«DANIEL n’a toujours pas rencontré notre fille de 2 ans. Je reste discret et je lutte dans le calme et je fais des trucs tout seul. aucune aide aucune pension alimentaire pour enfants tout ce qui est fait est tout moi seul. C’est moi qui ai écrit une lettre pour l’aider à sortir POUR RENCONTRER NOTRE FILLE, pas pour qu’il la néglige et l’abandonne. Je n’ai reçu aucun coup de téléphone, aucune tentative de voir le bébé et il habite non loin de moi, il n’y a pas d’excuses », a tapé Layna. Tant de bébés mères sur IG qui reçoivent une sorte d’aide ou de pension alimentaire pour enfants se plaignent toujours de l’IG à propos de là, mais il y a des mères qui ont beaucoup plus de mal que vous! Soyez reconnaissantes car vous pourriez être dans la peau d’une autre mère.