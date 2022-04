Téhéran Saison 2 : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Attention spoiler : Téhéran Saison 1

Le thriller d’espionnage télévisé israélien d’Apple TV+ Téhéran a été officiellement renouvelé pour sa deuxième saison le 26 janvier 2021, peu de temps après la première du premier épisode de la première saison. Téhéran est une fantastique série de thrillers et de drames et a été extrêmement bien accueillie par le public mondial. La série télévisée est l’un des originaux les plus en vue d’Apple TV +.

La première saison de Téhéran a été créée en juin 2020 sur la chaîne publique israélienne Kan avant sa première mondiale sur Apple TV + en septembre de la même année. Il a été coproduit par Cineflix, Kan 11 et Apple TV+. L’un des créateurs de l’émission est Moshe Zonder, qui était également à l’origine de la populaire série Netflix Fauda. Maor Kohn et Dana Eden sont les deux autres créateurs de l’émission. La série télévisée est réalisée par Daniel Syrkin et produite par Eden et Shula Spiegel pour Donna et Shula Productions, Peter Emerson pour Cineflix Studios, Alon Aranya pour Paper Plane Productions, Julien Leroux pour Paper Entertainment et Shenhar, Zonder, Syrkin et Eldad. Coblence pour Kan 11. En raison du succès de bon nombre de ces émissions, plusieurs chaînes de télévision américaines et géants du streaming ont eu tendance à sauter sur des émissions de télévision internationales produites à l’échelle internationale.

En un mot, Téhéran est basé sur un conflit international entre deux pays, Israël et l’Iran. L’émission explore le monde de l’espionnage tout en se concentrant principalement sur la bataille entre les Iraniens et les Israéliens. Il suit Tamar, un hacker-agent du Mossad qui s’infiltre dans cette ville sous une fausse identité dans l’espoir de détruire le réacteur nucléaire en Iran. Cependant, sa mission tombe à l’eau et elle doit développer une nouvelle opération qui met en péril tous ceux qui lui sont chers.

Le spectacle a reçu des critiques phénoménales de la part des fans et des critiques. Il a une note énorme de 95% sur Rotten Tomatoes et de 76% sur Metacritic. Le spectacle a également remporté le prix du meilleur drame aux International Emmy Awards en 2021. Avec autant de Téhéran Les détails de la saison 2 sont déjà sortis, rattrapons ce qui arrive bientôt et ce que nous nous attendons à voir dans la deuxième saison.





Ce que nous nous attendons à voir dans la saison 2 de Téhéran

Nous nous attendons à voir Tamar revenir avec un meilleur plan pour empêcher l’Iran d’obtenir la bombe atomique cette fois-ci. On a vu Tamar remuer ciel et terre pour assurer le succès de sa mission dans la première saison. Mais malheureusement, l’énorme plan de Gorev est tombé à plat lorsque tous les avions israéliens ont commencé à être abattus les uns après les autres. A la fin de la saison 1, on voit Tamar laisser Faraz en vie, qui affirmait avoir épargné la vie de son père alors qu’il était dans la même situation. Nous avons également vu Milad et Tamar faire du vélo à travers Téhéran. Nous espérons que Tamar a réussi à rentrer en Israël pour se regrouper avec Gorev.

Avec l’échec de la mission, la menace continue de peser sur les Israéliens. Cela signifie que Tamar n’aura d’autre choix que de se lever et de se préparer à se rendre à Téhéran et à terminer le travail. Une chose est sûre, nous verrons Tamar et Milad se rapprocher lors de la deuxième saison. De plus, la saison 2 verra également plusieurs nouveaux personnages qui aideront Tamar à détruire la centrale nucléaire en Iran. Cependant, elle devra trouver un plan de match différent pour réussir sa mission.





Le grand nouvel ajout au casting





AppleTV+

Un grand nom que nous verrons dans la deuxième saison de Téhéran est Glenn Close. Close a été nominé pour plusieurs Oscars et sera choisi comme une série régulière dans la saison à venir. Selon Apple, elle devrait jouer le rôle d’une femme britannique nommée Marjan Montazeri vivant à Téhéran. Le spectacle met également en vedette Shaun Toub (Perce-neige, Patrie), qui joue Faraz, le chef des enquêtes internes du Corps des gardiens de la révolution iraniens, et Shervin Alenabi (Gangs de Londres, Le bureau), un jeune dissident et hacker iranien qui joue Milad et finit par se faire prendre dans le réseau de tromperie de Tamar.





AppleTV+

Apple TV + a abandonné la bande-annonce de Téhéran saison 2 le 13 avril 2022. En plus des nouvelles entourant l’émission, nous avons tous les détails concernant la date de sortie de la saison à venir. Téhéran La saison 2 sera diffusée en première sur Apple TV + le 6 mai 2022. La saison sera diffusée en première avec deux épisodes consécutifs, et après cela, il y aura de nouveaux versements hebdomadaires tous les vendredis jusqu’au 17 juin. La saison sera composée de huit épisodes au total. Le tournage de la deuxième saison a commencé en décembre 2020, comme l’a déclaré Julien Leroux, producteur exécutif de l’émission de Paper Entertainment





Avec la saison 2 qui approche à grands pas, vous rattrapez votre retard Téhéran saison 1 en streaming en ce moment sur Apple TV +.





