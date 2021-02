Téhéran convoque un envoyé belge après que le diplomate iranien a été emprisonné pendant 20 ans pour des accusations de complot à la bombe déjoué

L’Iran a convoqué l’ambassadeur de Belgique à Téhéran pour protester contre la condamnation par un tribunal belge de la condamnation du diplomate iranien Assadolah Assadi pour avoir orchestré un attentat à la bombe à Paris, a rapporté mardi l’agence de presse iranienne IRNA.

Téhéran a réitéré son affirmation selon laquelle la peine maximale de 20 ans infligée à Assadi par un tribunal anversois la semaine dernière est une violation de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques – un traité régissant les relations entre États.

«La décision de la Cour d’Anvers viole le droit international et ignore les obligations de la Belgique envers la République islamique d’Iran, c’est pourquoi l’Iran ne la reconnaît en aucune manière», un responsable du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré à l’ambassadeur, selon IRNA.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a également protesté contre Assadi «Arrestation illégale» dans les ambassades d’Allemagne, d’Autriche et de Belgique, selon le rapport IRNA.

Le 4 février, Assadi est devenu le premier responsable iranien à être jugé et condamné par un État membre de l’UE pour des accusations de terrorisme depuis la révolution iranienne de 1979.

Le diplomate, qui était anciennement basé à Vienne, a été reconnu coupable d’avoir projeté de bombarder une réunion du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) dans une banlieue parisienne en 2018, mais l’attaque a été déjouée par la police allemande, française et belge. .

Le CNRI est un groupe politique d’émigrants basé en Europe qui s’oppose au gouvernement iranien.

Trois complices irano-belges d’Assadi, dont certains manipulaient des explosifs, ont également été condamnés à des peines de 15, 17 et 18 ans et on leur a dit qu’ils seraient déchus de leur nationalité belge.

L’Iran a constamment soutenu que l’arrestation d’Assadi, ainsi que le cas contre lui et la condamnation éventuelle, sont illégaux.

Téhéran a déclaré qu’il prendrait toutes les options disponibles pour le défendre et demander des comptes aux pays impliqués dans l’affaire, affirmant qu’ils l’ont « Violé leurs obligations internationales. »

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂