Téhéran: argument, chapitres et où voir la série complète

La plateforme AppleTV+ a dans son catalogue la série »Téhéran », un programme qui a été l’un des grands succès et des sensations dans la région d’Israël. Ce thriller d’espionnage raconte l’un des plus grands problèmes de la région israélienne : la guerre froide entre le pays des Hébreux et la République islamique d’Iran. Un conflit actif depuis plus de 40 ans et qui Moché Zonderdirecteur de la série utilisé pour le fond de la série.

L’argument de Téhéran

L’histoire suit Tamar Rabinyan, interprétée par niv sultan, un jeune agent du Mossad envoyé à Téhéran pour une mission de couverture, afin de tenter de neutraliser les défenses aériennes iraniennes. Le script est écrit par Zonder avec Omri Shenharaavec l’adresse de Daniel Syrkin. La série présente les acteurs israéliens Shaun Toub, Navid Negahban, Shervin Alenabi, Liraz Charhi et Menashe Noy dans son casting.

« Tamar est un agent hacker du Mossad qui s’infiltre à Téhéran sous une fausse identité pour aider à détruire le réacteur nucléaire iranien. Mais lorsque sa mission échouera, Tamar devra planifier une mission qui mettra tous ceux qu’elle aime en danger », lit-on dans le synopsis officiel de la série.

Saisons et épisodes de Téhéran

La série compte pour le moment deux saisons de 8 épisodes chacune, d’une durée d’environ 40 à 50 minutes chacune, qui nous plongent dans une intrigue pleine de tension et nous racontent clairement et directement le conflit pour lequel elle devra passer Tamar. La série nous montrera également le voyage que la protagoniste devra parcourir pour trouver un moyen de quitter son pays.

En raison du grand succès en Israël et sur la plateforme Apple TV+ avec sa saison 1, la plateforme de streaming a renouvelé la série pour une deuxième saison, sa série sortant à l’international en septembre 2021. Ce renouvellement était dû à la signature par Moshe Zonder d’un projet de création contrat pour Apple TV +, la série devrait donc se poursuivre dans une troisième saison.

La série est entièrement disponible en exclusivité sur Apple TV+.