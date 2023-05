Teeth rejoint les rangs des films d’horreur transformés en comédies musicales

La comédie d’horreur de 2007 Dents, écrit et réalisé par Mitchell Lichtenstein, devient une comédie musicale. Dawn O’Keefe , jouée dans le film de Jess Weixler , est une adolescente chrétienne évangélique qui découvre qu’elle a un vagin dentata , une deuxième série de dents en elle; bien, l’indice est dans le nom. Cela finit par être une bonne nouvelle pour Dawn et une mauvaise nouvelle pour quiconque tente de l’agresser sexuellement.





« Dents, basé sur le film culte classique du même nom, est un nouveau crépitement musical féroce, ravissant et sauvagement divertissant avec un désir irrépressible et une rage ancienne – une comédie noire évoquant la légende d’une fille dont la malédiction sexuelle est aussi son salut.

Michael R. Jackson, le dramaturge primé par Pulitzer et Tony derrière Une boucle étrange a collaboré avec Anna K. Jacobs, dont les crédits précédents incluent POPULAIRE!, pour écrire le livre de la nouvelle comédie musicale. En plus de cela, Jackson a écrit les paroles de l’émission tandis que Jacobs s’occupait de la musique. Selon Deadline, les avant-premières commenceront en février 2024.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« La musique de Jacobs va des magnifiques hymnes a capella aux ballades romantiques, en passant par les hymnes choraux, les airs folkloriques et les lamentations infusées de country-western… Destiné à plaire aux futurs publics à travers le pays », a déclaré le North County Times.

La comédie musicale sera dirigée par Sarah Benson et chorégraphiée par Raja Feather Kelly. Benson, dont les autres crédits incluent Fairview et An Octoroon, est le lauréat de 15 prix OBIE, en plus du Drama Desk Award for Sustained Artistic Excellence. Kelly a également remporté de nombreux prix et est chorégraphe, metteur en scène et directeur artistique de the feath3r theory (TF3T).

EN RAPPORT: Dents : comment cette satire d’horreur sous-estimée explore la sexualité féminine et les peurs masculines





En savoir plus sur les dents musicales

Toujours de Dents

Initialement annoncé comme la saison 2023-2024 de Playwrights Horizons, The Dents la comédie musicale sera produite par eux parallèlement à un arrangement spécial avec Mark Gordon Pictures. L’émission fera ses débuts à Off-Broadway l’année prochaine.

« Dans Dentsles forces liées mais combattantes de la sexualité et de la religion se poussent vers une théâtralité sauvage, et l’histoire acerbe de vengeance et de transformation de Jackson et Jacobs déchire une culture de la honte une chanson à la fois », a déclaré la compagnie de théâtre à Deadline.

La comédie musicale est prévue pour une sortie en février 2024. Une fois que cela se produit, Teeth rejoindra les goûts d’autres comédies d’horreur qui sont devenues des comédies musicales, telles que Réanimateur, The Evil Dead/Evil Dead IIet Le vengeur toxique. Seul le temps dira si Dents boucle la boucle en devenant une comédie musicale de film, suivant la trajectoire de La petite boutique des horreurs.

Voici les autres productions se produisant durant la saison :