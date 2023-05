Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem marque les compositeurs primés aux Oscars Trent Reznor et Atticus Ross

La prochaine sortie animée, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhema marqué quelques compositeurs oscarisés pour fournir les mélodies du redémarrage des héros préférés de tous dans une demi-coque. Ongles de neuf pouces Trent Reznor et Atticus Ross marqueront Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhemavec le réalisateur Jeff Rowe prenant pour réseaux sociaux pour confirmer la nouvelle.





L’implication de Reznor et Ross a été révélée pour la première fois par le skateur professionnel Tony Hawk lors d’une récente apparition sur le podcast Hawk vs Wolf, Rowe révélant maintenant que c’est effectivement vrai et décrivant le travail des musiciens comme « Exaltant, terrifiant, déchirant, plein de sons dont j’ignorais l’existence.

Dans un tweet de suivi, Rowe a révélé que nous n’avions encore rien entendu de la partition en disant : « Rien de ce qu’ils ont fait n’a encore été publié. Ce ne sont pas eux dans la bande-annonce, et ce ne seront pas eux dans la bande-annonce de cette semaine. Oh, et aussi, nous recevons une nouvelle bande-annonce pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem cette semaine.

Reznor et Ross ont déjà marqué une sortie animée, le couple remportant leur deuxième Oscar pour leur merveilleux travail sur la sortie 2020 de Pixar, Âme. Le duo a reçu son premier Oscar pour son travail sur le film du réalisateur David Fincher Le réseau socialet ont également fourni de la musique pour les goûts de la série limitée HBO Veilleursainsi que de s’associer à Fincher pour La fille au tatouage de dragon, Mank, et Fille disparue.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem devrait sortir en salles en août

Paramount Pictures

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem reprend avec les frères bien-aimés après des années à l’abri des humains. Donatello, Michelangelo, Leonardo et Raphael ont entrepris de gagner le cœur des New-Yorkais et d’être acceptés comme des adolescents normaux grâce à leurs actes héroïques. La nouvelle amie des tortues, April O’Neil, les aide également dans leurs actes en leur faisant affronter un mystérieux syndicat du crime, mais elles ont rapidement des ennuis lorsqu’elles sont confrontées à une armée de mutants.

Basé sur les personnages de bandes dessinées créés par Kevin Eastman et Peter Laird, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem agira un redémarrage pour le Tortues Ninja Teenage Mutant franchise et présente un casting de stars dirigé par Micah Abbey dans Donatello, Nicolas Cantu dans Leonardo, Brady Noon dans Raphael, Shamon Brown Jr. dans Michelangelo et Ayo Edebiri dans April O’Neil. Le reste de la distribution comprend John Cena dans Rocksteady, Seth Rogen dans Bebop, Giancarlo Esposito dans Baxter Stockman et Jackie Chan dans Splinter, ainsi que des apparitions de Hannibal Buress, Rose Byrne, Ice Cube, Natasia Demetriou, Post Malone, Paul Rudd. , et Maya Rodolphe.

Réalisé par Jeff Rowe dans son premier long métrage et Kyler Spears, et à partir d’un scénario écrit par Rowe, Seth Rogen, Evan Goldberg, Dan Hernandez et Benji Samit, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem devrait sortir en salles aux États-Unis le 2 août 2023, avec Chaos mutant prévu comme le début d’une nouvelle ère pour les frères amoureux des ninjas.