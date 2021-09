Teen Wolf the Movie Teaser annonce la suite de la série MTV, ainsi que la nouvelle émission télévisée Wolf Pack

Jeff Davis, créateur, scénariste et producteur de MTV Loup adolescent vient de décrocher un nouveau contrat global pluriannuel avec Paramount + pour une suite de film du favori des fans qui a duré 6 saisons à partir de 2011. Le casting original de la série, dont Tyler Posey, Crystal Reed et Dylan O’Brien est en pourparlers avec reprendre leurs rôles. Paramount+ dit qu’ils répondent à nos hurlements pour en savoir plus !

Commandes Paramount+ : « Levez la main si vous êtes prêt à être jeté aux mains des loups. Encore une fois. A Loup adolescent le film devrait sortir en 2022 et, oui, des discussions sont déjà en cours avec le casting original. De plus, préparez-vous à mordre à pleines dents dans Meute de loups, une toute nouvelle série basée sur les livres bien-aimés d’Edo Van Belkom. »

Teen Wolf le film a un synopsis officiel qui dit: « Une pleine lune se lève à Beacon Hills, et avec elle un mal terrifiant a émergé. Les loups hurlent à nouveau, appelant au retour des Banshees, Werecoyotes, Hellhounds, Kitsunes et tous les autres métamorphes du Mais seul un loup-garou comme Scott McCall, qui n’est plus un adolescent mais toujours un Alpha, peut rassembler de nouveaux alliés et réunir des amis de confiance pour lutter contre ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et le plus meurtrier qu’ils aient jamais affronté.

Davis développe également Meute de loups qui « suit un adolescent dont la vie est changée à jamais lorsqu’un incendie de forêt en Californie réveille une créature surnaturelle terrifiante et la pousse à attaquer un embouteillage sous les collines en feu. Blessés dans le chaos, le garçon et la fille sont inexplicablement attirés par l’un et l’autre. l’autre et à deux autres adolescents qui ont été adoptés seize ans plus tôt par un garde-parc après un autre incendie de forêt mystérieux. Alors que la pleine lune se lève, les quatre adolescents se réunissent pour percer le secret qui les relie : la morsure et le sang d’un loup-garou. »

La série originale de MTV raconte l’histoire de « Scott McCall, un lycéen vivant dans la ville fictive de Beacon Hills en Californie. Scott devient le loup-garou adolescent éponyme de la série après avoir été mordu par un loup-garou alpha la nuit précédant sa deuxième année de lycée, changeant radicalement sa vie autrefois ordinaire. » Vous pouvez attraper les six saisons incluses avec Amazon Prime.

Davis ressuscite un autre classique de MTV Flux éon, la série animée qui a vu le jour le Télévision liquide. Il y avait aussi une version grand écran avec Charlize Theron. La réimagination de Davis sera une adaptation télévisée en direct de la série animée sur un agent secret hautement qualifié assassin vivant dans une future société anarchiste.

Pendant que nous attendons, nous pouvons profiter de Tyler Posey exprimant Tony Toretto pour Coureurs espions rapides et furieuxsur Netflix, où une équipe de jeunes coureurs de rue est embauchée pour infiltrer un gang criminel. Dylan O’Brien peut être vu aux côtés de Mark Walhberg dans Infini, où « hanté par les souvenirs d’endroits qu’il n’a jamais visités, un homme s’associe à un groupe de guerriers réincarnés pour empêcher un fou de détruire le cycle sans fin de la vie et de la réincarnation ». Il vous attend sur Paramount+.

