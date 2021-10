Teen Wolf Star Tyler Posey révèle pourquoi il est excité pour le renouveau du film

Cela fait quelques semaines que l’annonce officielle a été faite que la série MTV Loup adolescent était sur le point de revenir sur grand écran, avec le créateur de la série Jeff Davis et les acteurs de la série tous en pourparlers pour revenir après leur implication dans les 100 épisodes qui composaient la série à succès. L’acteur principal Tyler Posey, qui a endossé le rôle de Scott McCall, le personnage joué d’une manière très différente par Michael J. Fox dans la comédie des années 80 dont la série s’est inspirée, a maintenant parlé de son retour au personnage et a reconnu que ce sera excitant de voir ce qui arrive au personnage maintenant qu’il est trop vieux pour l’école.

S’adressant à Entertainment Weekly, Tyler Posey a déclaré: « Je suis juste ravi de jouer à nouveau ce personnage. Il me manque, je l’aime. Nous étions au lycée pendant ce qui semblait être 10 ans. Je suis ravi de les voir vieillir et sortir du lycée. l’école était un tel personnage en soi dans la série, donc je suis impatient de voir comment ça va être sans ce genre de personnage d’une école impliqué. Ce sera intéressant… Je pense que tant que nous aurons l’élément d’une très bonne relation, que ce soit entre amis ou romantique, alors tout le reste se met en place. »

Le film original de Teen Wolf suivait l’adolescent du lycée Scott qui a accepté son envie incontrôlable de se transformer en loup-garou pendant la pleine lune. Cependant, sa transformation ne l’a pas transformé en une bête assoiffée de sang, mais plutôt en une version familiale et plus poilue de lui-même, au point qu’il pouvait toujours jouer au basket, avoir des rencontres romantiques avec la fille populaire de l’école et jouer de la guitare tout en monter sur le toit d’une camionnette, comme vous le feriez. La série a pris un ton différent et a conservé très peu du film, transformant la comédie d’un lycéen maladroit qui hérite de la malédiction de sa famille en un drame plus sombre sur un garçon mordu par un loup et rencontrant un certain nombre d’autres monstres qu’il doit défendre sa ville contre, avec une bonne dose de violence et de gore inclus pour faire bonne mesure. Ce que cela a créé était quelque chose du genre Surnaturel, avec des loups-garous comme personnages centraux.

Loup adolescent a obtenu des notes raisonnablement positives au cours de ses six saisons, avec quelques saisons moins bien reçues entre celles qui ont obtenu 90% et plus de notes d’approbation sur Rotten Tomatoes, mais étant donné que la série s’est terminée en 2017, il y avait beaucoup de doute que nous verrions plus loin aventures de Scott McCall. Le casting a été initialement réuni pour une réunion virtuelle pendant la pandémie de Covid, et bien que Posey semble être tout à fait d’accord avec la version cinématographique, qui sera écrite par le showrunner Davis pour une sortie sur la plate-forme de streaming Paramount +, beaucoup d’autres les stars du spectacle ont continué à faire partie d’autres spectacles majeurs, donc qui d’autre reviendra est encore inconnu.

Le film n’étant qu’au tout début du développement, nous ne verrons probablement pas Loup adolescent arriver sur Paramount+ jusqu’à fin 2023 au plus tôt. Pour l’instant, l’intégralité de la série est diffusée sur différentes plateformes, dont Netflix si vous ne l’avez pas encore regardée et que vous souhaitez embarquer. Cette nouvelle nous vient de Entertainment Weekly.

Sujets: Teen Wolf