Teen Wolf: Creator travaille sur un film suite à la série

Avant l’arrivée à la télévision de « Chilling Adventures of Sabrina » ou « Riverdale », le réseau MTV aurait déjà ramené une propriété de style familial avec un redémarrage dramatique à travers « Teen Wolf », une série qui a été présentée comme une sorte de « réimaginer » le film de 1985 avec Michael J Fox.

Avec un total de six saisons à l’antenne, « Teen Wolf » a officiellement mis fin à sa diffusion il y a quatre ans, même s’il compte toujours une légion de fans fidèles, tout en servant de plate-forme pour stimuler la carrière d’acteur de Tyler Posey, Holland Roden , Dylan O’Brien, Tyeler Hoechlin, ainsi que des performances supplémentaires de Crystal Reed, Linden Ashby, Melissa Ponzio, entre autres.

« Teen Wolf » raconte son histoire dans la ville de Beacon Hills et les fascinantes créatures fantastiques qui habitent ses environs. Tyler Posey incarne Scott McCall, un adolescent qui, mordu par un loup-garou, commence son étrange combat contre des êtres tels que des banshees, des chimères et toutes sortes d’êtres de nature fantastique.

Parce que la série s’est terminée de manière totalement ouverte, ses fans ont attendu avec impatience la possibilité d’une nouvelle saison, ce qui, même si cela peut être un peu improbable, n’empêche pas la série de revenir d’une manière ou d’une autre, comme elle l’a récemment annoncé. Jeff Davis, son créateur.

Via Variety, Davis indique qu’il a obtenu un nouveau contrat pour « Teen Wolf » afin d’avoir un nouveau film qui serait produit exclusivement pour le catalogue Paramount +. Il servira d’écrivain et de producteur exécutif sur une histoire qui obligera Scott, qui est maintenant un Alpha Wolf, à faire équipe avec des alliés anciens et nouveaux pour vaincre une force maléfique qui menace les habitants de Beacon Hills.

Le projet est toujours en cours de développement, il n’a donc pas encore été pleinement confirmé que les membres de la distribution originale de « Teen Wolf » feront partie de ce film, bien qu’il soit prévu que, au minimum, Tyler Posey répéter son rôle de Scott. Le film n’a pas encore de fenêtre de sortie approximative, il ne reste donc plus qu’à attendre que de nouveaux détails émergent.