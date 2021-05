Teen Titans Go! Joker de Jared Leto rôti sauvagement

Le point de vue de Jared Leto sur le Joker suscite toujours des critiques, comme même les personnages animés de Teen Titans Go! a récemment pris quelques clichés comme le portrait de l’acteur. En 2016, Leto a fait ses débuts dans son incarnation du prince clown du crime dans David Ayer Suicide Squad, mais il a été aussi bien accueilli que les précédentes versions en direct du personnage. Son nouveau look bizarre, qui comprenait une grille et un tatouage sur le front, était difficile à accepter pour de nombreux fans de longue date du Joker.

Cinq ans plus tard, le Joker de Leto est toujours critiqué, et cette fois, il vient même de l’univers DC. Dans l’épisode « Pig in a Poke » de la série animée Teen Titans Go!, les héros rencontrent une porte verrouillée tenue par un clown demandant le mot de passe. Pour tromper le clown, certains Teen Titans imitent à tour de rôle différentes incarnations du Joker, et seule la version de Leto a été référencée sous un jour négatif.

Dans la scène, Cyborg imite d’abord l’incarnation Jack Nicholson du Joker de Tim Burton Homme chauve-souris. Beast Boy dit alors qu’il veut « essayer mon Heath Ledger » avant de se transformer en la version emblématique du Joker de Le Chevalier Noir. L’imitation a convaincu le garde de clown qu’il parle lui-même au Joker, mais avant de pouvoir ouvrir la porte, Robin se lance dans la mêlée ressemblant au Joker de Leto en citant une ligne de Suicide Squad. Maintenant, le garde clown ne l’achète pas.

« Attends une seconde, ce n’est pas le Joker! » dit le garde clown, avant que les autres Titans ne commencent également à griller l’impression Leto de Robin.

« Jared Leto? Vous ne pouvez pas simplement mettre des tatouages ​​et de fausses dents et me faire penser que vous êtes une sorte de fou », dit Cyborg après avoir giflé Robin sur la tête.

«Personne ne l’achète», dit Starfire, avec Raven ajoutant que «l’impression de Robin est horrible». Beast Boy doit alors sauver la situation en donnant une impression du Joker de Mark Hamill de Batman: la série animée, qui réussit à ouvrir le portail. La scène reflète évidemment la façon dont la plupart des représentations de Joker sont populaires auprès des fans, à l’exception de la tristement célèbre interprétation de Leto sur le supervillain dans Suicide Squad.

Ce n’est pas flatteur pour Leto d’être dans cette position, mais la bonne nouvelle est que son Joker controversé a eu un avant-goût de la rédemption grâce à Zack Snyder. Il a été amené via des reprises pour apparaître dans une scène avec Batman dans Justice League de Zack Snyder, et le camée incluait un look différent. Cette fois-ci, les fans étaient beaucoup plus réceptifs au Joker de Leto, beaucoup appelant même Warner Bros.à donner à Ben Affleck un film solo de Batman avec Leto.

Suicide Squad Le réalisateur David Ayer a également déclaré que la représentation de Leto était bien meilleure que ce qui était vu dans la coupe théâtrale, car Warner Bros. lui avait fait supprimer une grande partie du contenu du personnage. De la même manière, les fans ont poussé le studio à « Release the Ayer Cut » de Suicide Squad ainsi que. Pour le meilleur ou pour le pire, il n’y a aucun plan chez Warner Bros. pour le moment pour que cela se produise. Le clip « Visiting the Joker » nous vient de la chaîne YouTube pour Teen Titans Go !.

