Teen Titans Fan Art imagine Jenna Ortega comme corbeau de la DCU

S’il y a un rôle pour Jenna Ortega dans la DCU, un artiste espère que ce sera Raven. À l’heure actuelle, James Gunn et Peter Safran préparent la prochaine décennie de films pour leur DCU, après que les deux ont été nommés à la tête de DC Studios. En pensant à des idées de casting potentielles, l’artiste numérique horrific.heroics sur Instagram a partagé de nouvelles illustrations imaginant Ortega comme Raven. Compte tenu de la taquinerie de l’œuvre d’art, il y aurait probablement de nombreux fans qui conviendraient que c’est un bon casting. Vous pouvez voir l’image complète en consultant le fan art ci-dessous.





Sous le pseudonyme de Rachel Roth lorsqu’elle se fond dans la société, Raven est un demi-démon qui peut ressentir des émotions et contrôler son « âme-moi » au combat. A l’écran, une version adolescente de Raven a été popularisée par des séries animées comme Titans adolescents et Les Teen Titans vont !, exprimé par Tara Strong. Une version en direct de Raven a été jouée par Teagan Croft dans la série de super-héros Titans, marquant la seule représentation officielle en direct du personnage à être représentée à l’écran jusqu’à présent. Taissa Farmiga a également exprimé une version animée de Raven dans des films d’animation DC comme Justice League contre Teen Titans et Justice League Dark: Guerre d’Apokalips.

Ortega profite également de l’immense succès de Mercredi. L’émission est parmi les plus populaires jamais diffusées sur Netflix et a une deuxième saison en préparation. Ortega elle-même a également reçu de nombreux éloges pour sa performance en tant que mercredi Addams dans la série, remportant des nominations aux Golden Globes et aux Screen Actors Guild Awards. Elle a également remporté pour son rôle dans la série aux MTV Movie & TV Awards, ainsi qu’aux Nickelodeon Kids’ Choice Awards.





Jenna Ortega rejoint-elle la DCU inévitablement ?

Ce n’est peut-être qu’une question de temps avant qu’Ortega n’entre dans la DCU. Après le succès de Mercredicouplé avec des performances acclamées d’Ortega dans d’autres films récents comme Crier et X, le jeune homme de 20 ans est désormais très demandé à Hollywood. Cela a conduit à un casting récent dans Jus de scarabée 2, une suite très attendue qui ramène Michael Keaton pour reprendre son rôle de « fantôme avec le plus ». Avec James Gunn et Peter Safran qui construisent actuellement des années de nouveaux films pour leur DCU, il y aura beaucoup de rôles potentiels qu’Ortega pourrait jouer.

Pendant ce temps, si vous vous demandez, Ortega fait déjà techniquement partie de l’univers cinématographique Marvel. Le premier rôle au cinéma de l’ancienne enfant star était pour la suite Homme de fer 3 en 2013, qui l’a vue jouer la fille du vice-président. Parce que c’était un rôle si mineur et parce que d’autres acteurs ont joué différents rôles dans le MCU, de nombreux fans de Marvel espèrent encore voir Ortega revenir dans ce monde avec une présence beaucoup plus importante également. Comme pour le DCU, ce n’est peut-être qu’une question de temps.