‘Teen Mom OG’ Catelynn Baltierra crée un système de soutien pour les fans après une perte déchirante

Adolescent maman og étoile Catelynn Baltierra (née Lowell) et son mari, Tyler Baltierra, ont été un livre ouvert depuis leur temps sur 16 et enceinte. De leur histoire d’adoption aux luttes familiales et aux obstacles relationnels, les Baltierras ont partagé tous les aspects de leur vie avec leurs fans. Maintenant, ils partagent l’histoire déchirante de ce qui s’est passé pendant les vacances de Thanksgiving.

Catelynn et Tyler Baltierra | Jesse Grant / Getty Images pour VH1

Catelynn et Tyler Baltierra essayaient d’avoir un autre enfant

Le premier enfant de Baltierra, Carly, a été abandonné pour adoption, comme le montre la série MTV. Plus tard, le couple a eu deux autres petites filles, Novalee et Vaeda. Plus récemment, les Baltierras ont voulu ajouter un troisième enfant à leur famille, espérant cette fois un petit garçon. Au début de 2020, le couple a commencé à essayer.

« La fièvre de mon bébé est stupide », a déclaré Catelynn Gens en février 2020.

«Nous n’avons pas encore fini», a ajouté Tyler. «Nous aimons trop être parents.»

Catelynn Baltierra a fait une fausse couche dans le passé

Au cours d’une Adolescent maman og épisode diffusé en février 2018, Catelynn et Tyler ont parlé de sa première fausse couche.

«C’est très traumatisant», a déclaré Tyler à propos de l’expérience au cours de l’épisode.

«Quand vous la voyez trembler et qu’elle a du sang partout, c’est comme… vous ne savez pas vraiment quoi faire», a-t-il ajouté. «Elle s’est en quelque sorte nettoyée et nous avons compris ce qui se passait. Les taches sont normales, mais toute la coagulation ne l’est pas. Alors nous avons juste vu sur le lit et pleuré. Nous nous sommes juste tenus l’un l’autre. Vous ne pouvez vraiment rien faire.

Catelynn a pris la perte de leur bébé extrêmement dur. Sa santé mentale a fait des ravages, alors elle a demandé de l’aide dans un centre de traitement en Arizona. Après s’être donné le temps de guérir, Catelynn a pu concevoir à nouveau et porter à terme leur deuxième enfant, Vaeda.

‘Teen Mom OG’ Catelynn Baltierra a subi une autre fausse couche en novembre 2020

Pendant les vacances de Thanksgiving, Catelynn a fait une autre fausse couche. Elle a parlé de son expérience sur Instagram en écrivant: « J’étais enceinte et ravie de la partager avec vous tous, et j’ai le cœur brisé de révéler que j’ai perdu le bébé. »

Catelynn a également parlé directement à ses fans et supporters qui pourraient subir le même type de perte. «Je partage ceci pour vous faire savoir que vous n’êtes pas seul», a-t-elle déclaré, ajoutant:

Nous sommes tous dans le même bateau et tout le monde connaît la douleur, la perte et le rétablissement et je suis toujours en train de faire face à cette perte car elle était récente et tout le traumatisme émotionnel qui suit une telle perte dans une année déjà horriblement difficile. . Merci d’avance pour vos prières, votre amour et votre soutien. Sachez que je suis là pour vous et que je me soucie autant que vous êtes là pour me soutenir. Je me suis ouvert à ce sujet uniquement pour aider ceux qui vivent la même chose à savoir qu’il y a chaque jour quelqu’un d’autre qui vit cela. C’était douloureux à partager… mais encore une fois, vous n’êtes pas seul.

Dans une interview avec Champion quotidien, Catelynn a dit qu’elle et Tyler avaient découvert le bébé trois jours avant Thanksgiving.

«Nous étions tellement excités!» dit-elle à la sortie. «Nous ne l’avons pas dit à Nova parce que nous voulions attendre un peu. J’ai fait 6 tests de grossesse différents pour m’en assurer! »

Catelynn a perdu le bébé à Thanksgiving.

«C’était très tôt mais comme je l’ai dit avant, ça fait encore mal et toute l’excitation sort par la fenêtre», a-t-elle ajouté. «Je sais que le moment venu, cela arrivera et tout dans la vie a un plan et un destin. Maintenant, nous avons deux beaux anges qui veillent sur nous et nos enfants. Un jour, je sais que je serai témoin de ces anges et que je passerai l’éternité avec eux. Jusque-là, je prie pour qu’ils veillent sur leurs frères et sœurs et sur nous.

Pour le moment, on ne sait pas si et quand Catelynn et Tyler réessayeront pour un autre bébé.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis et au Canada, envoyez Ligne de texte de crise au 741741 pour joindre un conseiller en crise pour obtenir de l’aide.