«  Teen Mom  »: Les fans se disputent avec Jenelle Evans après qu’elle ait pris un chien qu’elle a trouvé

Jenelle Evans semble toujours trouver un moyen de mettre en colère les gens mais les fans de l’ancien Adolescent maman 2 La star est particulièrement contrariée quand il s’agit d’Evans et des animaux. Evans a été renvoyé de l’émission après que son mari David Eason ait tiré sur un chien devant ses enfants, les animaux domestiques sont donc un sujet sensible pour la famille. Maintenant, Evans semble avoir accueilli un nouveau chien et les fans ne sont pas heureux.

Jenelle Evans | Bruce Glikas / Getty Images

David Eason a abattu le chien de la famille

Après que les rumeurs de l’incident avec le chien aient commencé à flotter, Eason a finalement admis avoir tiré sur le petit animal.

«C’était une situation où ma fille, sa santé et sa sécurité étaient en danger», a déclaré Eason à People TV. Les gens maintenant.

«C’est quelque chose que personne ne veut jamais avoir à faire. Le chien était agressif. Oui, elle n’est peut-être pas énorme ou autre, mais vous savez que lorsqu’un chien mord un enfant au visage plus d’une fois, il ne devrait plus jamais être près de l’enfant. Si vous abandonnez le chien pour adoption, un jour, ce sera à nouveau avec les enfants.

Il a de nouveau parlé de l’incident dans sa série YouTube et celle d’Evans, «J’ai quelque chose à dire».

«Elle était un chien aimant pour moi, mais elle n’aimait pas du tout nos enfants», a-t-il déclaré. «J’ai adoré le chien, les enfants ont adoré. Mais elle n’aimait pas les enfants. Chaque fois que nous prenions une vidéo des enfants en vélo, jouant à l’extérieur, nous devions supprimer la vidéo, ne pas même pouvoir la publier parce qu’elle ne jouait pas bien. Elle mordait leurs pieds, elle mordait les roues de son vélo. Elle n’a pas toujours été vicieuse, mais elle avait beaucoup de tendances vicieuses. Elle était vraiment un peu méchante. Nous l’avons supporté pendant longtemps. »

Après qu’Eason ait tiré sur le chien, les enfants d’Evans ont été retirés de sa garde pendant une courte période et Evans a quitté Eason. Finalement, ils furent tous réunis.

Jenelle prend un nouveau chien

Evans a récemment révélé à ses partisans qu’elle avait pris un chien après l’avoir trouvé à l’extérieur.

«Celui qui a laissé cette chienne enchaînée dehors étant enceinte par un temps à 35 degrés me dépasse, mais heureusement, elle nous a trouvés et nous lui avons donné un endroit chaud pour dormir depuis,» tweeté. «Ne laissez pas vos animaux dehors par temps glacial!

Lorsque les gens ont commencé à se demander si Evans avait volé le chien à ses anciens propriétaires et si elle élevait le chien, Evans s’est mis sur la défensive.

« Wow, maintenant ça se transforme en » appelez les flics sur Jenelle pour un pitbull errant ayant des chiots « » elle a écrit. «Je n’ai pas élevé ce chien. Je n’ai pas volé ce chien. J’ai donné une maison à ce chien et je l’ai nourri.

Certains fans se sont demandé pourquoi elle gardait le chien au lieu d’appeler le contrôle des animaux.

« Emmenez-la au contrôle des animaux pour la mettre à terre? » Evans a répondu. « Non, ne pense pas. »

Plusieurs fans ont répondu à son tweet et l’ont informée de l’absence d’abris et l’ont exhortée à emmener le chien dans un refuge afin qu’elle et les chiots puissent avoir une chance d’être adoptés.

Evans a ignoré le commentaire et a insisté sur le fait que les gens ne faisaient que créer un drame entourant toute la situation.