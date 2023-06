Teddy Sears clarifie la confusion des camées dans le film Flash

Cet article contient de légers spoilers pour The Flash





Alors que le nouveau film Le flash déborde de camées spéciaux, il semble que Teddy Sear n’est pas parmi eux. Dans le film, il y a un moment fugace où un flash alternatif peut être vu, et il se trouve qu’il ressemble beaucoup au personnage de Sears de la version de la série télévisée de Le flash, complet avec le casque ailé. Cela a conduit à certains rapports des premières projections selon lesquels Sears avait fait une apparition, peut-être comme une façon amusante de reconnaître l’émission télévisée.

Cependant, ce n’est évidemment pas du tout Sears, mais un sosie qui lui ressemble. TVLine a confirmé que le personnage du film n’est pas Sears, mais plutôt une « représentation générique Golden Age Flash » jouée par un acteur inconnu. Il ne s’agit pas d’images d’archives de la série télévisée, et Sears a également vérifié qu’il n’avait tourné aucun nouveau matériel du film.

« Les gens n’arrêtaient pas de me dire que j’étais dans le nouveau Éclair film », explique Sears, confus par la situation. « Je veux dire, je manque de sommeil avec un nouveau-né à la maison, donc ma mémoire est un peu brumeux. Mais je suis presque sûr que je me souviendrais du tournage d’un grand film de DC Studios. »

Il a poursuivi : « Malheureusement, je ne suis pas là-dedans. Merci d’avoir confirmé ! »

Alors que Le flash Le spectacle est terminé et Sears n’est pas dans le nouveau film, il n’en a pas encore fini avec DC. L’acteur interprète Warlord dans le film d’animation Ligue des Justiciers : Warworld, arrivant le 25 juillet. Il a également récemment tourné un pilote pour NBC avec Zachary Quinto, alors croisons les doigts pour que Sears soit de retour sur le petit écran assez tôt. Plus tôt cette année, il a repris son rôle dans la série télévisée Le flash pour la dernière saison, ce qui lui a donné une dernière chance de revoir ce personnage.

« Je ne sais pas si tu le feras [see Zoom return]. J’ai essayé de demander. Je suis toujours en contact avec de nombreux acteurs », avait déclaré Sears à ComicBook.com avant de revenir dans l’émission télévisée avant qu’elle ne se produise. « Je parle tout le temps à Grant Gustin, Danielle [Panabaker]… Tom Cavanagh n’est plus là, mais lui et moi restons en contact … et Jesse Martin … donc ce serait mon plus grand espoir d’en faire un de plus lors de la dernière saison.

Le flash comprend de nombreux autres camées spéciaux

Nous n’entrerons pas dans les détails ici, mais il y a beaucoup d’autres surprises majeures pour les fans de DC dans Le flash. La série met en vedette Ezra Miller dans plusieurs versions de Barry Allen tout en ramenant Michael Keaton dans son incarnation de Batman des films classiques de Tim Burton. Sasha Calle est présentée comme Supergirl dans le film et certains fans disent qu’elle vole la vedette, méritant son propre projet solo dans ce rôle.

Andy Muschietti réalise le film sur un scénario de Christina Hodson. L’histoire est de John Francis Daley, Jonathan Goldstein et Joby Harold. Le film met également en vedette Ron Livingston, Maribel Verdu, Kiersey Clemons, Michael Shannon et Antje Traue.

Le flash joue maintenant dans les salles de cinéma.