TED va amener des leaders d’opinion dans une série de salles sur Clubhouse : vérifiez les détails ici

14 juillet 2021 21:10:52 IST

Plateforme audio sociale Club-house s’est associé à l’organisation médiatique américaine TED. L’accord a été conclu pour une gamme exclusive de programmes pour amener les leaders d’opinion de TED sur Club-house pour parler avec la communauté mondiale de ce dernier sur une variété de sujets. TED est sur le point d’héberger une gamme de chambres via son site officiel Club-house Club. La première pièce nommée « Thank Your A** Off » a commencé à diffuser à partir du 12 juillet. Il fonctionne chaque semaine le lundi à 11 h HE. La salle est animée par l’auteur à succès du New York Times et conférencier renommé de TED AJ Jacobs, ainsi que Mir Harris, qui est un Club-house créateur ainsi qu’un stratège créatif.

L’idée derrière la salle est similaire à l’idée partagée dans les TED Talks et le livre de Jacobs. Il invite le Club-house communauté et invités connus à se réunir pour « remercier les héros méconnus de nos vies ».

Clubhouse est magique lorsque les idées évoluent et s’épanouissent dans le dialogue. Il n’y a donc vraiment pas de partenariat plus approprié pour Clubhouse que @TEDTalks — programmation exclusive de la maison de penseurs légendaires ! A partir de demain avec @MereMir et @ajjacobs ❣️https://t.co/1EHlfRawH6 – Club-house (@Clubhouse) 11 juillet 2021

Dans le cadre de ce partenariat, TED est libre de vendre des partenariats de marque ou des publicités sans Club-housel’interférence, Le bord rapports. Ce dernier a déjà connu un énorme succès en tant que plate-forme audio grâce à ses efforts de podcasting. Par conséquent, une forme de ces discussions peut probablement être distribuée en dehors de l’application sous forme de flux RSS.

Parlant du partenariat, Kelly Stoetzel, responsable de la programmation de leadership éclairé pour Clubhouse, a déclaré : « Ce partenariat amènera ces esprits dans un dialogue avec les millions de créateurs qui composent le Club-house communauté ».

La nature intrinsèquement interactive de l’application audio aidera les conférenciers TED à partager et à interagir avec le public en direct.

TED a une solide histoire d’engagement du public sur de nouvelles plateformes et l’accord de l’entreprise avec Club-house est son premier partenariat audio social. L’organisation lancera des chambres supplémentaires à l’avenir, grâce à ses Club-house club.

Membres de Club-house La communauté peut suivre le Club officiel de TED sur la plateforme pour obtenir les dernières mises à jour relatives aux salles programmées.

