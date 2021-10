Ted Sarandos dit « j’ai merdé » alors que le débrayage de Netflix s’intensifie, mais Chappelle restera

Co-PDG de Netflix Ted Sarandos a réévalué sa réponse initiale aux employés qui ont été offensés par la comédie spéciale de Dave Chappelle, Le plus proche, puis encore plus indigné par la réponse de leur employeur. « Tout d’abord, dès le départ, j’ai foiré la communication interne – et je ne veux pas dire seulement mécaniquement. Je pense que j’aurais dû m’assurer de reconnaître qu’un groupe de nos employés souffrait très gravement de la décision prise, et je devrais « J’ai reconnu d’avance avant d’entrer dans une rationalisation de la douleur qu’ils traversaient. Je dis cela parce que je les respecte profondément et j’aime la contribution qu’ils ont à Netflix. Ils souffraient, et j’aurais dû le reconnaître en premier. «

Le mémo envoyé aux responsables de Netflix pour aider à naviguer dans le discours incluait: « Chappelle est l’un des humoristes les plus populaires aujourd’hui, et nous avons un accord de longue date avec lui. Son dernier spécial Bâtons & Pierres, également controversé, est notre stand-up spécial le plus regardé, le plus collant et le plus primé à ce jour. Comme pour nos autres talents, nous travaillons dur pour soutenir leur liberté de création – même si cela signifie qu’il y aura toujours du contenu sur Netflix que certaines personnes pensent être nuisible. »

GLAAD a répondu au mémo de Sarandos, déclarant : » Netflix a une politique selon laquelle le contenu » conçu pour inciter à la haine ou à la violence » n’est pas autorisé sur la plate-forme, mais nous savons tous que le contenu anti-LGBTQ fait exactement cela. Histoires LGBTQ, il est maintenant temps pour les dirigeants de Netflix d’écouter les employés, les leaders de l’industrie et le public LGBTQ et de s’engager à respecter leurs propres normes. »

Il a été rapporté que trois employés qui ont écrasé une réunion trimestrielle des directeurs ont été suspendus, cependant, Netflix a répondu, sans parler de la suspension des crashers, avec la déclaration : « Il est absolument faux de dire que nous avons suspendu tous les employés pour avoir tweeté à ce sujet. Nos employés sont encouragés à ne pas être d’accord ouvertement et nous soutenons leur droit de le faire. «

Terra Field a été l’un des premiers employés de Netflix à s’exprimer via Twitter, en déclarant : « Je travaille chez @netflix. Hier, nous avons lancé un autre spécial Chappelle où il attaque la communauté trans et la validité même de la transness – tout en essayant de nous opposer contre d’autres groupes marginalisés. Vous allez beaucoup entendre parler d' »offense ». Nous ne sommes pas offensés. »

Dave Chappelle a projeté son documentaire sur le camp d’été comique qu’il a organisé dans l’Ohio cet été au Hollywood Bowl peu de temps après le début de la réaction. Il a été accueilli par une ovation debout. Doubler sa position selon laquelle Twitter n’est pas réel, en disant « Si c’est de cela qu’il s’agit d’être annulé, j’adore ça. »

Ashlee Marie Preston, qui a organisé la manifestation et le débrayage qui se déroulent actuellement à l’extérieur du siège de Netflix à Los Angeles, a déclaré aujourd’hui parmi les manifestants et les contre-manifestants : « Nous sommes contre l’émergence d’une économie de la haine. Et il y a cette manipulation de la science algorithmique qui déforme la façon dont nous nous percevons et percevons les autres. Et je pense que des entreprises comme Netflix, Facebook et Instagram, elles y jouent un rôle, et elles monétisent dessus. Et donc je pense que c’est important de se montrer aujourd’hui. «

Alors que les choses continuent de s’intensifier, Sarandos a voulu clarifier en disant : « Pour être clair, la narration a un impact dans le monde réel… parfois assez négatif. Nous avons expliqué à nos employés qu’il y aura des choses que vous n’aimerez pas. , » il ajouta. « Il va y avoir des choses que vous pourriez ressentir comme nuisibles. Mais nous essayons de divertir un monde avec des goûts et des sensibilités variés et des croyances diverses, et je pense que cette spéciale était cohérente avec cela. » Sarandos a en outre confirmé : « Je suis fermement déterminé à continuer à soutenir la liberté artistique des créateurs qui travaillent avec Netflix et à augmenter la représentation derrière l’écran et devant la caméra. »

C’est loin d’être terminé, car Dave Chappelle Le plus proche a ouvert une conversation plus large qui n’a pas seulement deux parties participantes. À la fin de cet article, les manifestants, à la fois employés et sympathisants de Netflix, contre-manifestants au débrayage, groupes anti-trans, manifestants de Black Lives Matter, accompagnés d’autres mouvements ont tous convergé. Restez à l’écoute. Cette nouvelle est née à Deadline avec des reportages supplémentaires de Variety.

