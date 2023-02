« Ted Lasso » – Saison 3 : date de sortie, bande-annonce et ce que l’on sait des nouveaux chapitres

Oh« Ted Lasso » revenu! Pour le plus grand plaisir de ses fans, la célèbre série de AppleTV+ déjà annoncé que nous aurons, très bientôt, de nouveaux chapitres de l’histoire amusante créée par Bill Lawrence, Brendan Hunt, Joe Kelly et le protagoniste lui-même, Jason Sudeikis.

Dans son prochain épisode, nous assisterons à d’autres aventures de l’entraîneur américain naïf qui a décidé de tenter sa chance dans un club de football anglais. Maintenant, beaucoup plus consolidé dans ce pays.

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, nous révélons le date de sortie, bande-annonce et ce que nous savons de la saison 3 de « Ted Lasso ».

DE QUOI PARLE « TED LASSO » – SAISON 3 ?

Selon le synopsis publié par AppleTV+la troisième saison de la série abordera la façon dont le récemment promu AFC Richmond fait face au ridicule, car les prédictions des médias le placent à la dernière place du Première ligue.

Dans ce contexte, Nate (Nick Mohammed) est salué comme le « wunderkind » après avoir quitté l’équipe ted lasso et rejoignez Rupert (Anthony Head) pour former les West Ham United.

Avec cette sortie controversée, Roy Kent (Brett Goldstein) devient entraîneur adjoint aux côtés barbe (Brendan Hunt). Au pair, ted (Jason Sudeikis) doit faire face à des pressions au travail et dans sa vie personnelle.

Les filles, pour leur part, devront faire face à leurs propres problèmes. Rébecca (Hannah Waddingham) se concentrera sur la défaite Rupert; tandis que Keeley (Juno Temple) s’efforcera de progresser à la tête de sa propre agence de relations publiques.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « TED LASSO » – SAISON 3

COMBIEN DE CHAPITRES COMPORTE « TED LASSO » – SAISON 3 ?

Cette tranche aura 12 épisodestout comme le saison 2. Jason Sudeikis et Brett Goldstein a annoncé que les chapitres étaient écrits pour donner une conclusion à l’histoire, donc ça pourrait être le dernière saison de l’émission. Même si rien n’est encore confirmé.

QUAND FAIT « TED LASSO » – PREMIÈRE DE LA SAISON 3 ?

« Ted Lasso 3 » sortira mercredi 15 mars 2023. De nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine, ce qui en fait la première série originale pour AppleTV+ qui sera publié en milieu de semaine.

Image promotionnelle pour la troisième saison de « Ted Lasso » (Photo : Warner Bros.)

COMMENT VOIR « TED LASSO » – SAISON 3 ?

Comme les saisons précédentes, « Ted Lasso 3 » peut être vu de AppleTV+. Uniquement avec votre abonnement au service de streaming, vous aurez accès aux chapitres disponibles sur la plateforme. Accès depuis ce lien.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « TED LASSO » – SAISON 3 ?

La série gagnante Emmy mettra en vedette le casting principal dans son troisième volet :

Jason Sudeikis comme Ted Lasso

Brett Goldstein comme Roy Kent

Phil Dunster comme Jamie Tartt

Hannah Waddingham comme Rebecca Welton

Junon Temple en tant que Keeley Jones

Toheeb Jimoh dans le rôle de Sam Obisanya

Kola Bokinni comme Isaac McAdoo

Cristo Fernández comme Dani Rojas

Jeremy Swift comme Leslie Higgins

Brendan Hunt comme barbe

Nick Mohammed comme Nathan Shelley

Anthony Head dans le rôle de Rupert Mannion

Billy Harris comme Colin Hughes

James Lance comme Trent Crimm