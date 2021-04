«  Ted Lasso  » revient avec la bande-annonce de la saison 2: «  Kindness fait un retour  »

«Cette année, la gentillesse fait son grand retour», selon la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de «Ted Lasso», et tout ce que nous pouvons dire à ce sujet, c’est: BUT!

Apple TV + a révélé que la deuxième saison de la comédie du poisson hors de l’eau de Jason Sudeikis sera présentée en première le vendredi 23 juillet et que la bande-annonce donne aux fans beaucoup à attendre.

L’émission présente Sudeikis dans le rôle de Lasso, un entraîneur de football universitaire envoyé au Royaume-Uni pour superviser une équipe de football. On s’attend à ce qu’il n’ait aucune idée de ce qu’il fait. Mais son bon charme folklorique, sa gaieté implacable et ses biscuits faits maison séduisent rapidement ses détracteurs – ce qui signifie que cette saison, il faudra qu’il y ait quelques nouveaux antagonistes pour essayer de pénétrer sa peau.

Le charme optimiste de Ted Lasso (Jason Sudeikis) séduit même la presse. Apple TV / YouTube

Sur la base de la bande-annonce, il semble que son équipe, AFC Richmond, une fois de plus ne semble pas pouvoir gagner beaucoup de matchs, mais la différence maintenant est qu’ils ne les perdent pas non plus; ils sont pris dans une série de liens. Une psychologue du sport nommée Sharon (Sarah Niles) est appelée, et elle pourrait être la seule personne immunisée contre les charmes de Sudeikis (elle ne mange même pas de sucre, ce qui signifie que ses biscuits n’aideront pas dans cette pièce).

« Ted Lasso » a commencé dans l’un des scénarios les plus improbables: il était un personnage créé par Sudeikis pour les publicités promotionnelles NBC pour les jeux de la Premiere League. Il a sauté dans la série, qui a été créée en août 2020 et est rapidement devenue un succès; Sudeikis a remporté un Golden Globe pour son interprétation plus tôt cette année.

L’ensemble de la configuration peut sembler fantastique, mais c’est un baume pour ceux qui ont peut-être regardé un peu trop de séries télévisées sombres, déprimantes et cyniques.

Allez, Ted! Apple TV / YouTube

« À une époque qui semble si cynique », a déclaré le co-développeur de l’émission Bill Lawrence à Entertainment Weekly en novembre dernier, « avoir une émission optimiste et pleine d’espoir pourrait être d’une grande valeur. »

Nous ne pourrions être plus d’accord!

