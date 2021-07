Ted Lasso renouvelé pour la saison 3 sur Apple TV+

– Publicité –



Apple TV+ diffusera la deuxième saison de Ted Lasso. La série s’appuiera sur son succès de la première saison et remportera 20 nominations aux Emmy Awards. Ce ne sera malheureusement pas le dernier. Les stars de Ted Lasso, Brendan Hunt et Jason Sudeikis, étaient aujourd’hui jeudi pour promouvoir la série. Ils ont également demandé pourquoi la saison 3 serait la dernière.

Sudeikis, qui joue le rôle-titre, a déclaré que « C’est la façon dont nous pensions avant Bill [Lawrence] être impliqué. » Brendan, Joe [Kelly], et je me suis juste assis et j’ai créé la structure en trois actes. Nous ne l’avons pas inventé. Sudeikis a déclaré que la série se terminerait après trois saisons. Hunt a partagé ses réflexions et a déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que la série dure trois saisons.

Hunt a déclaré: « Nous avons supposé que nous serions à égalité après deux heures », a ajouté Hunt. Hunt a dit: « Alors ça bousille tout le plan. » Si l’émission réussit, Ted Lasso pourra continuer à animer après trois saisons. Mais ce que Lawrence a dit à propos de l’émission en décembre indique que une quatrième saison n’est pas probable.

« Je pense que le nôtre est un peu différent parce que Jason, comme ils sont en train de planifier, c’est une émission de trois saisons », a déclaré Lawrence sur le Faux médecins et vrais amis podcast animé par Zach Braff, Donald Faison. « Donc… les superfans comprennent que[[Mandalorien relie les tissus dans l’univers de Star Wars. Et pour nous, tout le monde sait qu’il y aura une fin à cette histoire dans la saison trois.

Lawrence a cependant révélé comment la série pourrait être renouvelée pour une quatrième saison. » Ted Lasso a une série de trois saisons. Après la troisième saison, M. Sudeikis s’est arrêté pour reformuler ses mots. « La seule façon pour moi de croire à une quatrième saison Ted Lasso est possible si TL allait entraîner une équipe de football qui jouait à un pâté de maisons de la maison de Jason dans la vraie vie. Tu sais ce que je veux dire? » Il a, les jeunes enfants.

Ted Lasso La saison 1 peut être visionnée sur Apple TV+. La saison 2 débutera demain, vendredi 23 juillet 2013.