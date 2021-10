« Ted Lasso » pourrait avoir plus de trois saisons

Cette semaine, la deuxième saison de « Ted Lasso » s’est terminée sur la plate-forme Apple TV +, laissant ses abonnés en redemander dans cette comédie dramatique attachante qui a réussi à captiver le public au point de passer une troisième saison de la série bien avant la fin de la production de son deuxième opus.

Avec Jason Sudeikis, « Ted Lasso » raconte l’histoire d’un entraîneur de football américain naïf qui décide de tenter sa chance dans une équipe de club britannique, suscitant la méfiance de ses joueurs et des fans de sport locaux.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Apple TV + confirme la deuxième saison de « Foundation »

« Ted Lasso » a été conçu à l’origine comme une série de seulement trois saisons, mais en raison de la large acceptation du public et après avoir reçu pas moins de sept Emmy Awards, l’équipe créative derrière la production a commencé à changer d’avis sur la série. le programme.

Le co-créateur et producteur exécutif de la série Bill Lawrence a partagé quelques mots avec Deadline sur le développement de la deuxième saison après son dernier épisode, arrivé sur la plateforme Apple TV + vendredi dernier. Effectivement, la troisième saison est déjà en cours d’écriture et cela mettra fin à l’histoire que lui, Sudeikis, Brendan Hunt et Joe Kelly avaient prévu de raconter.

Dans d’autres circonstances, cela pourrait signifier que le développement de la dernière saison de « Ted Lasso » est en cours, mais Lawrence a indiqué que son équipe créative est ouverte à la possibilité d’étendre l’histoire de ses personnages après avoir terminé avec ce qu’ils voulaient. . « Quand nous avons présenté cette histoire particulière, nous avons dit que la série ne durerait que trois saisons », a commenté le producteur.

«Et je vais probablement rester abstinent et dire que même si Ted Lasso continue, l’histoire que l’équipe de rédaction a racontée a eu un début, un milieu et une fin pour les trois premières saisons. Et puis il pourrait s’en écarter. » a commenté Laurent.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Marvel confirme Kathryn Hahn pour son propre spin-off

L’équipe de rédaction a comparé la deuxième saison de « Ted Lasso » avec « L’Empire contre-attaque » de la saga Star War, car elle a réussi à confronter ses personnages à des situations plus graves avec une fin beaucoup plus sobre par rapport à sa première saison, ce qui pourrait nous conduire à une conclusion beaucoup plus triomphale et optimiste dans le prochain opus, qui n’a toujours pas de date estimée pour sa première.