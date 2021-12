Ted Lasso en tête de la liste d’IMDb des émissions de télévision les plus attendues en 2022

La comédie à succès d’Apple TV+, Ted Lasso, est l’émission télévisée la plus attendue en 2022, selon IMDb. La liste est basée sur le trafic vers les pages de titre en fonction de l’audience IMDb. Ted Lasso vient avant des émissions populaires telles que Les garçons, Choses étranges, Bridgerton, et Le Mandalorien.

Ted Lasso met en vedette Jason Sudeikis dans le rôle d’un entraîneur de football américain trop optimiste qui occupe le poste d’entraîneur-chef d’une équipe anglaise de football (football, pour les Américains). Sudeikis est rejoint par une excellente distribution comique qui comprend Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed et Jeremy Swift.

La série est rapidement devenue un favori des fans, non seulement en raison de son scénario hilarant et de sa positivité écrasante, mais aussi pour la façon dont la série aborde des problèmes graves comme la santé mentale. Les fans attendent avec impatience de voir la saison 3 pour voir où va l’AFC Richmond, mais aussi pour voir ce qui arrive au personnage de Nick Mohammed après son tour méchant.

La saison 2 de la série s’est également très bien déroulée auprès des critiques et a remporté 20 nominations aux Emmy Awards, en remportant 7 dont Outstanding Lead Actor for Sudeikis et Outstanding Comedy series. Tandis que Ted Lasso a connu un énorme succès, il est surprenant de le voir en haut de cette liste par rapport aux autres émissions de retour très attendues.

L’un d’eux comprend Choses étranges qui atterrit au numéro 7 sur cette liste. La saison 4 devrait sortir en 2022 et cela fera presque 3 ans que la dernière saison a fait ses débuts sur Netflix. Choses étranges est l’une des émissions les plus populaires de Netflix et la faible place sur cette liste pourrait simplement être due à la longue période d’attente. Le battage médiatique se développera sûrement à mesure que nous nous rapprochons de la saison et que nous en saurons plus.

En outre, Le Mandalorien C’est peut-être l’émission la plus populaire de cette liste, mais ce n’est pas la plus attendue car elle se situe au numéro 5 de la liste. Après la saison 2, on ne sait pas trop où ira cette série et il y a encore une longue attente avant les débuts de la saison 3. Cependant, les fans de Star Wars ont encore beaucoup de contenu sur Disney + à espérer inclure Kenobi et Le livre de Boba Fett qui débutera le 29 décembre.





Le reste de cette liste comprend Les garçons, La Couronne, Rick et Morty, Ombre et os, histoire d’horreur américaine, Bridgerton, et Peaky Blinders, qui lancera sa sixième et dernière saison. Il y a beaucoup de grandes émissions de télévision à espérer en 2022 et les fans attendent avec impatience de nouvelles aventures avec bon nombre de leurs personnages préférés.





