Ted Lasso devrait se terminer avec la saison 3, selon Brett Goldstein

Ted Lasso a été un assez gros succès pour Apple TV +, mais les fans ne devraient pas s’attendre à ce que la série dure plus de trois saisons. Dans l’état actuel des choses, deux saisons de la série sont arrivées sur Apple TV+, chacune avec un grand succès. Une troisième saison a été commandée et est actuellement en production, et il y a de fortes chances que cela devienne également la dernière saison de la série.

Dans une récente interview avec The Sunday Times, star de la série et écrivain Brett Goldstein parlé de l’avenir de Ted Lasso. Goldstein dit que la série a été conçue avec un plan de trois saisons et que les acteurs et l’équipe travaillent sur la saison 3 en supposant que ce sera la dernière saison. Cela ne signifie pas qu’Apple TV+ a annulé la série, mais qu’il n’est pas prévu pour le moment de créer des saisons supplémentaires.

« Nous l’écrivons comme ça. C’était prévu à trois. Alerte spoiler – tout le monde meurt.

Goldstein serait satisfait que la série se termine après trois saisons, car c’était le plan depuis le début et cela permettrait aux acteurs et à l’équipe de se terminer. Ted Lasso comme bon leur semble. Cela dit, le dernier clou n’a pas encore été mis dans le cercueil proverbial. Goldstein admet qu’il ne sait pas trop ce qui se passe après la fin de la saison 3, ce qui signifie qu’une quatrième saison pourrait arriver, même si ce n’est pas prévu pour l’instant.

« L’histoire que je connais est celle que je voulais raconter, et c’est donc celle que nous racontons avec l’aide de nombreuses personnes devant et derrière la caméra, donc ce n’est en aucun cas moi qui tape chaque touche et dit chaque mot. C’est loin d’être comme ça. Mais l’histoire qui est racontée – cet arc de trois saisons – en est une que je vois, connais et comprends. Je suis heureux qu’ils soient prêts à payer pour ces trois saisons. que se passe-t-il après cela, qui sait ? Je ne sais pas. »

Ted Lasso a été un énorme succès pour Apple TV +

Ted Lasso a été créé par Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt et Joe Kelly. Il suit un entraîneur de football universitaire (Sudeikis) qui a été embauché pour entraîner une équipe de football anglaise et prend le travail à sa manière. L’émission a reçu de nombreux éloges et de grandes distinctions, sa première saison ayant remporté 20 nominations aux Primetime Emmy Awards. C’est le plus grand nombre de nominations pour une première saison de toute comédie dans l’histoire des Emmys.

Sudeikis et Goldstein ont tous deux remporté des Emmy Awards pour leurs performances, tout comme la co-vedette Hannah Waddingham. La série a également remporté le Primetime Emmy Award de la meilleure série comique. Ted Lasso est certainement parmi les titres les plus populaires proposés sur Apple TV+, mais avec tout ce succès à l’esprit, il est possible que plus d’argent soit offert pour faire une quatrième saison. Le temps nous le dira.