Ted Lasso : ce que l’on sait de la saison 3 de la série Apple TV+

AppleTV+

La production mettant en vedette Jason Sudeikis est l’un des plus grands succès de la plateforme de streaming. Avec sa deuxième saison, il a balayé la saison des récompenses.

©IMDBLe troisième volet pourrait être le dernier.

Né à l’origine comme commercial, ted lasso Il n’a pas fallu longtemps pour devenir l’un des meilleurs tubes de AppleTV+. Protagonisée par Jason Sudeikisse concentre sur un entraîneur de football américain qui est embauché pour diriger l’un des 20 clubs qui concourent la Premier League anglaise, malgré le fait que les sports n’ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Avec deux saisons diffusées, elle est devenue la sitcom du moment.

Depuis AppleTV+ il a été confirmé que ted lasso Il aura une troisième saison et c’est pourquoi nous voulons revoir tout ce que nous pouvons attendre du prochain épisode qui, bien qu’il n’ait pas de date de sortie, pourrait arriver avant la fin de l’année. La chose la plus importante à noter est qu’il pourrait s’agir de la dernière saison, puisque l’idée originale des créateurs de la série était de raconter l’histoire en seulement trois saisons.

Le tournage de la troisième saison de ted lasso Il est déjà en cours et a commencé il y a quelques mois, en février, donc penser à une première potentielle en 2022 n’est pas si farfelu. En réalité, Cristo Fernández (Dani Rojas dans la série) révélé: « Nous tournons depuis deux mois, nous allons bien et j’ai bon espoir »a-t-il souligné, tout en confirmant que « avec chance » arrivera en fin d’année.

En 2021, Sudeikis assuré de euh: « Je suis heureux qu’ils soient prêts à payer pour ces trois saisons. Quant à ce qui se passe après cela, qui sait? Je ne sais pas ». Brendan Hunt a également noté que « On pense toujours à trois saisons » donc la fin pourrait être proche. Cependant, chasse il a pointé : « Aucun d’entre nous n’était prêt au point que les gens aient aimé la série » et cela pourrait donner un nouvel espoir. Bill Laurentco-créateur de la série a déclaré que la seule façon pour un quatrième épisode de se produire est si ted lassoformer une équipe proche de chez vous Sudeikis. « Il a des enfants en bas âge »a-t-il assuré BDfaisant allusion au fait qu’il a besoin de passer du temps avec sa famille.

+ À quoi s’attendre de la troisième saison de Ted Lasso

Après la relégation de la première saison et le retour à la première ligue dans le second, le troisième volet sera donné avec une tournure particulière : l’ex de Rébecca, Rupert Mannion est le nouveau propriétaire de West Ham United, donc ce sera une tournure intéressante. De plus, il reste à voir ce qui se passera entre Roy et KellyOui Criminel de Trente est prêt à dire toute la vérité dans L’indépendant et, surtout, si ted lasso il reviendra aux États-Unis pour ne plus jamais remettre les pieds sur le sol anglais.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂