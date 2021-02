Ted Cruz critiqué pour avoir abandonné son caniche à la maison du Texas à des températures glaciales au milieu de la controverse à Cancún

En une semaine où le Texas a dû faire face à de nombreuses difficultés et où beaucoup ont perdu de l’électricité chez eux, Ted Cruz a réservé un billet pour se rendre à Cancún.

Le Texas est actuellement confronté à de fortes chutes de neige et à des températures glaciales, et le sénateur de l’État, Ted Cruz, a vu cela comme une occasion de prendre des vacances rapides.

Cruz a été photographié à l’aéroport de Cancún le mercredi 17 février, où il réserverait plus tard son billet de retour au Texas pour le lendemain jeudi. Cela a déclenché un tollé de la part des républicains et des démocrates.

Lors de son essor sur les réseaux sociaux, une photo de leur caniche de compagnie, Snowflake, est devenue virale alors que de nombreuses personnes se demandaient si le chien avait été abandonné chez eux au Texas.

Dans le passé, Cruz était connu pour se défendre (et défendre les autres) quoi qu’il arrive face à la controverse.

Cependant, dans une interview avec un affilié de Houston, KTRK, Cruz s’est excusé et a fait face aux conséquences de ses actions de front.

«Écoutez, c’était évidemment une erreur et avec le recul, je ne l’aurais pas fait», a-t-il déclaré.

Cruz a déclaré que l’idée du voyage est venue de ses filles, qui ont demandé à partir en voyage avec des amis, qui étaient dans une situation où elles pouvaient voyager étant donné que leur école avait été annulée pour la semaine.

«J’essayais d’être papa, et nous avons tous pris des décisions – quand vous avez deux filles qui ont froid depuis deux jours et qui n’ont pas de chauffage, et elles disent: «Pas d’école, pourquoi n’y allons-nous pas, sortons d’ici. Je pense qu’il y a beaucoup de parents qui diraient: «Regarde si je peux faire ça, super». C’est ce que je voulais faire », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision.

« [But] vraiment à partir du moment où je me suis assis dans l’avion, j’ai vraiment commencé à remettre en question cette décision et à dire: « Écoutez, je sais pourquoi nous faisons cela, mais j’ai aussi des responsabilités, et j’avais l’intention de pouvoir travailler à distance, être au téléphone, être sur Internet, être sur Zoom, être engagé, mais j’avais besoin d’être ici et c’est pourquoi je suis revenu », a ajouté Cruz.

Des voisins ont confirmé que Cruz, ainsi que de nombreux habitants de son quartier, avaient perdu le courant pendant quelques jours.

Ceci, avec le plaidoyer de ses filles, a été le carburant qui a conduit au voyage à Cancún.

Snowflake, le chien de la famille de Cruz, a été vu photographié dans la maison de Cruz jeudi après-midi.

Beaucoup ont spéculé si le pauvre chiot était laissé seul et s’il vivait dans de mauvaises conditions à la maison.

Un journaliste de la région, Micheal Hardy, s’est entretenu avec un homme identifié comme agent de sécurité de la résidence Cruz. L’agent de sécurité lui a dit que c’était lui qui s’occupait du chien pendant que la famille Cruz était partie. Si cela est vrai, la maison n’est-elle pas à des températures «glaciales»?

Messages envoyés à Le New York Times par une source non identifiée, qui est restée non identifiée en raison de la nature privée des textes, a révélé que l’épouse de Cruz, Heidi Cruz, avait envoyé des messages faisant référence à leur maison comme «CONGÉLATION».

Ce ne sont pas des conditions pour laisser un chien à l’intérieur, même s’il y a un gardien de sécurité qui le vérifie occasionnellement.

Selon un message Facebook de 2014 par Ted Cruz, le chiot était un sauvetage.

On ne peut qu’espérer que le chien a été bien pris en charge et n’a pas été négligé pendant son temps d’isolement.

Beaucoup n’arrivent toujours pas à croire les actions de Cruz.

Certains ont vu l’opportunité de se moquer de la situation tout en rejetant la faute sur Cruz.

Indépendamment du contrecoup de ses actions, Cruz a déclaré qu’il travaillait dur pour aider son État du Texas à se remettre des conditions météorologiques difficiles auxquelles l’État a été confronté récemment.

«Mon personnel et moi sommes en communication constante avec les dirigeants locaux et étatiques pour aller au fond de ce qui s’est passé au Texas», at-il déclaré. «Nous voulons que notre électricité soit rétablie, que notre eau soit alimentée et que nos maisons soient chaudes».

Aussi pauvres que soient ses décisions, tant pour l’État du Texas que pour le bien-être du chiot Snowflake, on ne peut qu’espérer que ses actions parleront plus fort qu’elles ne l’ont fait ces derniers temps.

