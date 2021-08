Ted Bundy : la bande-annonce américaine de Boogeyman transforme Chad Michael Murray en tueur notoire

La première bande-annonce de Ted Bundy : Boogeyman américain possède Une colline d’arbre et Riverdale la star Chad Michael Murray traque et tue en tant que tristement célèbre tueur en série. Offrant ses lignes avec une voix graveleuse et un style de cheveux et de moustache en constante évolution, Murray espère clairement laisser de côté le personnage de idole aux bords doux et se comparer autant que possible au monstre qui était autrefois surnommé The Campus Killer.

Détruisant les meurtres eux-mêmes ainsi que la course pour l’attraper, un spectre erre sur les autoroutes d’une Amérique graveleuse et décadente des années 1970 dans Ted Bundy : Boogeyman américain. La chasse pour sa prochaine proie-son nom est Ted Bundy (Tchad Michael Murray), et le traquent sont l’intrépide détective Kathleen McChesney (Holland Roden), travaillant pour le bureau de la police de Seattle, et le profileur recrue du FBI Robert Ressler (Jake Hays), l’agent du gouvernement qui a inventé le terme « tueur en série ». C’est l’histoire vraie de la chasse à l’homme qui a traduit en justice le croque-mitaine le plus redoutable d’Amérique.

La hantise de Sharon Tate et Halloween : la malédiction de Michael Myers le réalisateur Daniel Farrands a écrit et réalisé le projet, qui met en vedette Chad Michael Murray (loger de cire}, The Haunting In Connecticut 2: Ghosts Of Georgia, et Riverdale) comme Bundy. L’actrice de genre Lin Shaye (Insidieux la franchise, La rancune, Penny Dreadful: City Des Anges) et Holland Roden (Salle d’évasion 2, Loup adolescent). Produire Boogeyman américain sont Lucas Jarach (La hantise De Sharon Tate, Les meurtres d’Amityville), Daniel Davila (Mine morte, Combat au couteau) et Farrands, avec Alan Pao (L’homme de novembre) et Luke Daniels (Sous le lac d’argent, No Man’s Land à bord en tant que producteurs exécutifs.

Tout comme Zac Efron avant lui, qui a interprété Ted Bundy dans les années 2019 Extrêmement méchant, incroyablement mauvais et vil, Chad Michael Murray peut sembler un choix surprenant pour incarner le tueur en série, mais le studio a fait confiance à l’acteur dès le départ. « Ted Bundy est un personnage si fascinant qui divise et est la véritable personnification du mal », a déclaré le président et directeur de l’exploitation de Voltage Pictures, Jonathan Deckter. « Murray est si talentueux et capture de manière experte le charme et la nature séduisante de Bundy, des traits que le tueur notoire a exploités pour gagner la confiance de ses victimes ainsi que de la société. C’est fantastique de continuer à travailler avec les très doués Lucas et Dan sur cette fonctionnalité et d’apporter de l’engagement récits à l’écran. »

Il y a eu plusieurs films et documentaires sur Ted Bundy, donnant au public un aperçu de ses crimes odieux et de la façon dont il a finalement été traduit en justice. En réalité, Ted Bundy : américain Boogeyman n’est pas la seule image liée à Bundy en développement en ce moment, avec le Seigneur des Anneaux la star Elijah Wood devrait jouer dans Aucun homme de Dieu, qui raconte l’histoire de la relation entre Bundy, joué par Prends cette valse la star Luke Kirby et l’agent du FBI Bill Hagmaier (Wood), ce dernier l’ayant interviewé plusieurs fois au cours de plusieurs années au sujet de ses crimes.

Ted Bundy : Boogeyman américain aura sa sortie Fathom (à l’échelle nationale sur plus de 750 écrans) le 16 août avec une sortie en VOD et DVD aux États-Unis le 3 septembre 2021.

