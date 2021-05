TECNO lance le smartphone SPARK 7 Pro avec appareil photo 48MP, processeur Helio G80 à partir de Rs. 9 999

TECNO, la marque mondiale de smartphones haut de gamme, a annoncé aujourd’hui le lancement de son tout nouveau smartphone SPARK 7Pro, élargissant encore sa série SPARK 7 «polyvalente» existante. Répondant aux besoins de plus d’un crore + consommateurs satisfaits, le SPARK 7 Pro est conçu pour les milléniaux férus de technologie en Inde.

Le smartphone sert de solution unique qui suffira à tous leurs besoins quotidiens tels que la qualité de l’appareil photo haut de gamme, les performances robustes et le meilleur design de sa catégorie. Le TECNO SPARK 7 Pro est équipé d’un superlatif Caméra arrière triple AI 48 MP avec quadruple flash et prend en charge l’enregistrement 2K. La fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz et Taux de rafraîchissement de 90 Hz combiné avec le puissant processeur Helio G80 fournir une expérience smartphone transparente globale.

Avec l’avènement de la néo-normale en cours, les consommateurs à travers l’Inde continuent d’être de plus en plus dépendants de leurs smartphones pour la plupart de leurs besoins professionnels et personnels quotidiens. le BIG 6,6 « HD + Dot dans l’écran avec un Batterie massive de 5000 mAh de SPARK 7 Pro volonté permettent aux consommateurs d’avoir une expérience de visionnage fluide et immersive pendant des durées plus longues.

Le TECNO SPARK 7Pro s’inscrit dans la philosophie de la marque «Arrêtez-vous à rien» fournir des produits innovants d’excellence sensorielle aux consommateurs indiens, ce qui a également aidé la marque à consolider sa position parmi les 5 premiers acteurs du combiné sur le segment 5K – 10k en Inde.

Commentant le lancement, M. Arijeet Talapatra, PDG -TRANSSION Inde, a déclaré: «Depuis sa création, les offres et les initiatives de TECNO ont confirmé son engagement absolu à créer une valeur réelle pour ses consommateurs. Et cela se reflète dans la réalisation de TECNO de 1 crore + consommateur en Inde.

Toujours à la hauteur des attentes de nos consommateurs, le nouveau smartphone SPARK 7Pro a été conçu en gardant à l’esprit les exigences des utilisateurs multitâches du nouvel âge et des joueurs de niveau professionnel, y compris BIG Display, une caméra performante et un processeur puissant à un prix agressif. »

TECNO lance le prix et la date de disponibilité de SPARK 7 Pro en Inde

Disponible en deux variantes de 4 Go / 6 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne à 9 999 INR et 10 999 INR respectivement

Obtenez SPARK 7 Pro pour seulement 8999 INR avec 10% de réduction supplémentaire sur les cartes de crédit SBI et les transactions EMI par carte de crédit (offre à durée limitée).

Il sera disponible sur Amazon à vendre à partir de 28e Mai 2021

Principaux points forts de SPARK 7 Pro:

Caméra arrière triple AI 48MP avec Super Night Shot

Pour la première fois dans le portefeuille SPARK, le SPARK 7Pro contient une caméra arrière HD 48MP, une caméra AI et une caméra de profondeur 2MP qui permet aux utilisateurs de prendre des images et des vidéos impressionnantes de jour comme de nuit. La prise de vue au ralenti à 240 images par seconde aide également les utilisateurs à capturer des mouvements fluides pour une photo d’action parfaite.

Sur le front de l’enregistrement, la triple caméra arrière du TECNO SPARK 7 Pro prend en charge Video Bokeh, AI Video Beauty, l’enregistrement 2K QHD, Short Video et de nombreux autres modes vidéo permettant de filmer des vidéos puissantes de qualité professionnelle. Le mode time-lapse, la prise de vue sourire, le mode super nuit, le portrait nocturne, la mise au point automatique pour les yeux, complétés par le Quad Flash, ajoutent à l’expérience de photographie sur smartphone.

Écran plus grand de 6,6 pouces avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz pour une meilleure réponse tactile

Le TECNO SPARK 7 Pro dispose d’un écran IPS de 6,6 pouces HD + Dot avec une résolution 720 x 1600 HD +. Le rapport écran / corps de 89%, le rapport hauteur / largeur 20: 9 et la luminosité de 450 nits permettent de vivre une expérience visuelle vibrante. Il comprend également une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz pour des entrées tactiles plus importantes pendant le jeu et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour un affichage fluide, une navigation ultra fluide et une expérience vidéo.

Le TECNO SPARK 7 Pro a un design épuré qui en fait une prise en main parfaite. L’ultra haute précision avec gravure de moule au laser, la texture métallique optique fluide semblable à de la soie, la conception à division verticale et l’esthétique en trois dimensions, ajoutent à l’aspect et à la sensation haut de gamme du smartphone.

Processeur de jeu haute performance Helio G80

Le TECNO SPARK 7 Pro intègre un puissant processeur MediaTek Helio G80 tout en maximisant la durée de vie de la batterie pour une expérience de jeu supérieure. Tirer parti de la technologie innovante dynamique, HyperEngine et de gestion des ressources qui crée une réponse plus rapide et des fréquences d’images plus rapides. Il en résulte une connectivité cohérente et fiable qui réduit considérablement le temps de latence, offrant une expérience de smartphone ininterrompue.

Caméra Selfie 8MP avec double flash avant

Le smartphone est également équipé d’une caméra frontale 8MP avec une ouverture de f / 2.0 et d’une double lampe de poche réglable, permettant de prendre le selfie parfait, même en basse lumière. Le mode portrait AI sur le smartphone améliore la caméra frontale 8MP pour capturer des images nettes et de qualité professionnelle. Le SPARK 7 Pro est le tout premier de la série SPARK à offrir une mise au point automatique, une prise de vue souriante et un time-lapse, permettant aux utilisateurs de capturer la photo parfaite. Il est également livré avec d’autres modes professionnels tels que Time-lapse, Smile-shot, Super Night Shot, Video Bokeh et enregistrement 2K pour améliorer l’expérience de selfie.

Plus grand stockage et variantes de couleur

Le SPARK 7 Pro sera disponible en deux variantes de stockage – 4 Go + 64 Go à 9 999 INR et 6 Go + 64 Go à un prix de lancement spécial de 10 999 INR. Il existe 3 variantes de couleur – Bleu alpin, vert épicéa et noir aimant.

GRANDE batterie puissante de 5000 mAh avec une autonomie en veille longue durée

Le SPARK 7 Pro héberge une GRANDE batterie de 5000 mAh qui offre une autonomie en veille jusqu’à 34 jours, 35 heures d’appel, 14 heures de navigation sur le Web, 7 jours de lecture de musique, 15 heures de jeu et 23 heures de lecture vidéo. La grosse batterie est livrée avec d’autres fonctionnalités AI telles que l’économie d’énergie AI, l’alerte de charge complète et coupe automatiquement l’alimentation lorsque le téléphone est complètement chargé pour éviter une surcharge.

Déverrouillage du visage et sécurité des empreintes digitales

Le TECNO SPARK 7 Pro est intégré avec Face Unlock 2.0 et Smart Fingerprint Sensor pour protéger les données et la confidentialité de l’utilisateur. Face Unlock 2.0 permet une protection des yeux fermés et un éclairage d’appoint de l’écran. Le capteur d’empreintes digitales intelligent déverrouille le téléphone en seulement 0,12 seconde et permet de recevoir des appels, de prendre des photos et de rejeter les alarmes.