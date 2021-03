Technologie Denuvo Anti-Cheat disponible pour les développeurs PS5

Sony a renforcé sa suite d’outils middleware disponibles pour les développeurs PlayStation 5 avec l’ajout de la technologie anti-triche de Denuvo. Comme l’explique un communiqué de presse, le logiciel est conçu pour ramener «l’équité et le plaisir au jeu». Il cite une enquête qui a conclu que 77% des joueurs «déclarent avoir été expulsés d’un jeu en raison de tricheries, créant un risque énorme. [to the] monétisation des jeux ».

La déclaration continue: «L’anti-triche de Denuvo intègre une technologie avancée pour sécuriser à la fois le jeu en ligne et récompenser en toute sécurité les progrès hors ligne. La technologie aide les développeurs de jeux à protéger la logique ou les données sensibles du jeu, empêchant les tricheurs de modifier les variables sensibles et garantissant sa fiabilité. Un certain nombre de jeux ont intégré l’Anti-Cheat de Denuvo au lancement de la PS5 pour garantir la meilleure expérience aux joueurs. »

Il semble donc que cela soit déjà utilisé par un certain nombre de titres, bien qu’il n’y ait aucune confirmation de cela. « Tricher ruine les jeux vidéo pour les joueurs honnêtes », a déclaré le patron Reinhard Blaukovitsch, qui a un nom infernal. «Cela peut entraîner une baisse de l’engagement, du trafic de jeux et une diminution des revenus pour les éditeurs de jeux. Nous sommes très fiers de pouvoir aider les développeurs les plus talentueux au monde à offrir des expériences riches aux joueurs sur PS5. »

Dans l’ensemble, cela nous semble une bonne nouvelle. Bien qu’il y ait eu des inquiétudes concernant la technologie DRM de Denuvo sur PC, il s’agit d’assurer des conditions de jeu équitables pour les joueurs multijoueurs, et tant qu’elle fonctionne comme prévu, cela semble être une solution gagnant-gagnant pour les joueurs et les éditeurs.