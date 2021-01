Technologie 4IR: ce ne sont pas des logiciels mais des sciences dures qui alimenteront notre rétablissement post-pandémique

20 janv.2021 13:47:13 IST

Il y a dix ans, le fondateur de PayPal, Peter Thiel, a condensé le sentiment croissant de déception face aux nouvelles technologies à seulement neuf mots. «Nous voulions des voitures volantes», a-t-il écrit, «au lieu de cela, nous avons eu 140 caractères». Le fait que ces mots sonnent toujours vrai une décennie plus tard montre à quel point les nouvelles technologies sont loin des attentes. Pour stimuler la croissance dans un monde post-pandémique, nous devons nous rappeler que le progrès économique réel a dans le passé été motivé par la science dure – et non par des gadgets de consommation flashy.

Pendant des années, espoirs de croissance de la productivité ont été épinglés sur « Quatrième révolution industrielle»(4IR) telles que l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT) et l’impression 3D.

Mais, contrairement aux révolutions industrielles précédentes, les progrès récents de la technologie numérique n’ont pas abouti à l’augmentation attendue de la productivité. Croissance de la productivité du travail stagne depuis les années 1970. Au Royaume-Uni, c’est en fait à son taux le plus lent depuis 200 ans.

La stagnation de la productivité n’est pas passée inaperçue. Après avoir frappé le tambour du Quatrième révolution industrielle depuis 2016, le Forum économique mondial a maintenant changé son discours en «Grande réinitialisation». Il ne fait aucun doute que ce changement reflète les nouvelles réalités économiques provoquées par la pandémie, mais c’est aussi un aveu silencieux que le 4IR a considérablement sous-livré sur ses promesses de productivité et de prospérité.

Pourquoi? Première, entreprises dominantes qui possèdent les technologies 4IR entravent leur diffusion en tirant parti de leur avantage technologique pour consolider leur domination et réduire la concurrence.

Cela se produit parce que la technologie logicielle, qui est soumise à des coûts fixes élevés mais à de faibles coûts marginaux, permet aux grandes entreprises de développer des produits et des services de meilleure qualité que leurs concurrents plus petits. Qui laisse petites entreprises face à des obstacles importants et à de faibles avantages lors de l’adoption des technologies 4IR. Beaucoup choisissent simplement de continuer sans eux.

Cela signifie que les technologies 4IR ne diffusent pas assez rapidement. L’écart entre le « la technologie a et n’a pas » dans le monde de l’entreprise s’élargit. Une récente étude a également constaté que cet écart se creuse entre les pays riches et les pays pauvres. Lorsque peu d’entreprises ont accès aux imprimantes 3D, les robots, ou IA de pointe, il y a moins d’acteurs pour tirer parti de ces technologies au point où la productivité augmentera à tous les niveaux.

Ce sont les technologies à usage général – telles que les moteurs à vapeur et la dynamo électrique – qui ont alimenté le changement précédent révolutions industrielles. Maintenant, ça reste flou si les technologies 4IR peuvent faire de même.

Par exemple, l’IA a été de peu de valeur contre la pandémie, en ne contribuant pas de manière constructive à résoudre le plus gros problème d’une génération. La technologie 4IR est bloquée dans ce que le cabinet de recherche Gartner appelle le «creux de désillusion»- un état de déception que nous ressentons lorsque les technologies ne sont pas à la hauteur du battage médiatique.

Déplacement des investissements

Ce « problème de technologie»A été bien documenté. Les nouvelles technologies numériques s’avèrent souvent efficaces rendements décroissants au fil du temps, surtout une fois « fruits mûrs » ont été cueillis, ne laissant que des projets plus ambitieux, coûteux et risqués à gagner.

Pour éviter un problème technologique, nous devons investir dans la science qui fournit des technologies à usage général et des technologies qui fournissent de réels progrès scientifiques. Pour y arriver, nous aurons besoin de nouvelles stratégies de recherche et d’investissement une fois la pandémie apaisée.

Par exemple, la grande majorité des investissements dans les technologies numériques est actuellement menée par des capital-risqueurs marquer des retours rapides sur les start-ups qui peuvent être mises à l’échelle rapidement. En conséquence, les technologies qui nécessitent plus de temps de développement – mais qui sont les plus susceptibles de conduire à de nouvelles percées – ont tendance à manquer de fonds.

Cette tendance à l’investissement peut laisser des industries et des technologies cruciales sans les fonds nécessaires pour progresser et innover. Par exemple, le financement du capital-risque (VC) dans les technologies d’instruments médicaux – vital pour la lutte continue contre les pandémies – a diminué de plus de 50% entre 2003 et 2017. Ailleurs, le marché du VC pour les technologies de lutte contre le changement climatique est en crise.

Les marchés allouant un financement insuffisant aux technologies susceptibles de nous aider à relever nos grands défis mondiaux, controversé des arguments sont maintenant avancés pour axé sur la mission les politiques d’innovation, qui impliqueraient un «État entrepreneurial» menant la charge vers les technologies clés.

Retour au laboratoire

Beaucoup doute cette vision «créationniste» de l’innovation selon laquelle l’État peut diriger l’innovation et faire valoir à la place que l’innovation est un processus ascendant. Que l’innovation soit créationniste ou ascendante, nous devons repenser nos cadres institutionnels pour faire de la science et commencer par le rôle des universités.

Selon un chœur croissant de commentateurs, la physique fondamentale, qui a fourni pratiquement toutes les technologies à la base des révolutions industrielles antérieures, a été stagner pendant des années. Cette stagnation s’accompagne désormais d’une hausse mouvements anti-scientifiques qui rejettent les connaissances scientifiques sur changement climatique, la sécurité des vaccins, et même la forme de la terre. À la fois, liberté académique est menacé.

La science universitaire est également devenue gênée par des problèmes administratifs inutiles des incitations, case à cocher et « un accent sur études incrémentales plutôt que des projets plus ambitieux susceptibles d’échouer, mais qui pourraient conduire à des avancées plus intéressantes ». Surmonter ces obstacles devrait être une priorité majeure alors que nous élaborons des politiques de recherche et d’innovation post-pandémique.

Comment nous réinitialisons

La quatrième révolution industrielle n’a jamais vraiment démarré – en grande partie à cause de défauts humains dans la distribution, l’investissement et la recherche qui ont limité la diffusion de ses technologies et biaisé l’investissement dans des technologies ayant un impact économique moins significatif.

La grande réinitialisation, comme la quatrième révolution industrielle, se lit comme un scénario hollywoodien. Pour aller au-delà de la science-fiction qui fait la une des journaux et des gadgets fastueux, nous avons besoin d’une véritable révolution «de retour aux sources» – dans le genre de science-plus-prise de risque qui a assuré la prospérité économique dans le passé. Pour commencer, cela exigera davantage de projets de recherche universitaire entrepreneuriaux qui pourraient bien échouer, mais qui pourraient aussi innover.

