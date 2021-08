18 août 2021 16:36:08 IST

Le célèbre présentateur et gourou de la technologie Rajiv Makhni a désormais sa propre émission exclusive sur Amazon miniTV. Appelée Tech with Rajiv Makhni, présentée par boAt, cette mini-série vise à rendre la technologie compréhensible pour tout le monde en la décomposant en petits morceaux d’informations faciles à assimiler.

Amazon miniTV est le service de streaming vidéo gratuit d’Amazon disponible dans l’application d’achat Amazon.

Écouteurs Paisa vasool khareedna chahte ho? GRATUIT mein dekho Comment acheter les écouteurs Perfect TWS par @RajivMakhni seulement sur #AmazonminiTV sur l’application Amazon Shopping. Aapka sara confusion durr ho jayega. Watch boAt présente Tech avec #RajivMakhni maintenant : https://t.co/fQ4NiFEB3l @RockWithboAt pic.twitter.com/13EgWExm5f – Amazon miniTV (@MinitvOnAmazon) 10 août 2021

L’émission est en hindi et couvrira tout et tout ce qui concerne la technologie, y compris le déballage de nouveaux smartphones et gadgets, des conseils d’achat, des critiques rapides, des critiques de produits et d’applications, des mises à jour de nouvelles techniques, etc. Dans les premiers épisodes diffusés en août, Makhni a donné des conseils sur la façon d’acheter les écouteurs TWS les plus appropriés, a partagé cinq conseils techniques super secrets et a présenté en avant-première le prochain smartphone Samsung Galaxy Fold 3.

Nous achetons tous le mauvais appareil photo ! Le critère le plus important pour acheter un téléphone est la qualité de l’appareil photo. Pourtant, nous achetons tous le mauvais appareil photo et finissons par être déçus des photos/vidéos. Plus maintenant. Comment acheter le parfait appareil photo ! Sur Amazon miniTVhttps://t.co/gajdeZjFk4 — Rajiv Makhni (@RajivMakhni) 17 août 2021

Selon les propres mots de Makhni, «Avec cette série, les consommateurs peuvent trouver des critiques honnêtes et impartiales sur les nouveaux smartphones et gadgets, et apprendre de nouveaux trucs et astuces. Avec l’émission, hébergée en hindi, j’espère décomposer les nuances technologiques complexes en informations succinctes et facilement compréhensibles que tout le monde pourra regarder gratuitement sur Amazon miniTV sur l’application d’achat d’Amazon ! »

Tech with Rajiv Makhni n’est que l’une des nombreuses émissions proposées gratuitement sur miniTV, couvrant tout, des séries Web à la comédie, en passant par les courts métrages primés, la technologie, la nourriture, la beauté, la mode et plus encore. Le contenu d’Amazon miniTV a été soigneusement sélectionné pour un attrait plus large.

Pour regarder cette émission, lancez simplement l’application d’achat Amazon sur votre téléphone Android et appuyez sur l’icône miniTV en haut ou recherchez simplement « miniTV ».

Cet article a été créé par l’équipe Studio18 pour le compte d’Amazon

.

